Babalik na muli ang mga magagandang himig ng mga kabataan sa mga paaralan sa Helsinki matapos luwagan ng education chiefs ang coronavirus ban sa pagkanta sa mga klase roon.

"The children can sing again," sabi ni Outi Salo, primary education lead ng Helsinki, sa Agence France-Presse.

"But they can't hold hands yet, they will have to keep to social distancing," dagdag niya.

Humuhuni lang ang mga bata sa Helsinki imbis na kumanta ng "Happy birthday" sa kanilang mga kaklase, simula noong tag-lamig.

Wala ring pag-aawit noon sa mga music lesson matapos magbabala ang mga awtoridad na posibleng magdulot ito ng pagkalat pa ng COVID-19.

At sa panibagong mga panuntunan, sinasabing sa huling bahagi lang dapat ng music lessons gawin ang pagkanta, ayon sa ulat ng pahayagang Helsingin Sanomat.

Daapt ding i-ventilate agad pagkatapos ang mga classroom, habang dapat naka-face mask ang mga batang 12 pataas.

Dati nang nabanggit ng music teacher na si Titta Lampela na ang musika ay natural na paraan para matuto ang mga bata, nang magpetisyon ang mga music teacher na bawiin ang ban.

Ipinunto noon ng mga kritiko na pinapayagan ang pagkanta sa mga bar at karaoke club sa Helsinki.

Naitala sa Finland na may populasyon na 5.5 milyon ang 136,000 coronavirus infections at 1,000 coronavirus deaths, at napanatili nito ang isa sa mga pinakamababang incidence rates sa European Union nitong pandemya.

Sabi naman ni Prime Minister Sanna Marin na aalisin ang coronavirus restrictions sa bansa kapag higit 80 porsiyento na ng mga taong may edad 12 pataas ang fully-vaccinated na, na layong makamit ng bansa pagdating ng Oktubre.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

