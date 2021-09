Nakasanayan na ng hairstylist na si Nader Shah ang paggupit ng mga quiff, mohawk, at mga crew cut para sa mga nakababatang kalalakihan sa Herat, ika-3 pinakamalaking siyudad sa Afghanistan.

Pero matapos ang Taliban takeover noong Agosto, kakaunti na lang ang pera ng mga Afghan at natatakot na silang gumamit ng mga maiigsi o kaya mga patok na mga gupit.

"Before, people came and asked for different hairstyles, but it's simply not like that anymore," sabi ng 24 anyos na si Shah sa kaniyang barber shop. "Now they are heartbroken."

Sa unang takeover ng mga Taliban bago ang 2001, ipinagbawal ang mga sopistikadong mga hairstyle. Iginiit nila na dapat magpahaba ng balbas ang mga kalalakihan.

Matapos silang matanggal sa kapangyarihan, naging simbolo ng modernity ang malilinis na shave, kasama na sa Herat.

"Now people come here and they only ask for simple cuts," ani Shah. "They also don't shave their beards, so it's a problem now."

Dahil dito, bumagsak ang kita ni Shah, na nagsimula sa industriya ng paggupit bilang apprentice, 15 taon na ang nakalipas.

Nasa $5 hanggang $7 na ang kita ni Shah mula $15.

Ang isa pang barbero na si Mohammad Yousefi, ibinagsak na sa $1 mula $6 ang kaniyang mga presyo para mapanatiling bukas ang kaniyang barber shop.

"It's not like the Taliban are fashionable, but people don't shave their beards because the Taliban will stop and ask them about it," aniya. "They say it's not in sharia law, and that men should have beards and long hair."

Aminado naman ang 36 anyos na si Ali Reza na marami sa mga kabataang Afghan niyang customer ay hindi na interesadong magpagupit ng kanilang mga balbas o kaya buhok dahil sa pagbagsak ng ekonomiya.

"In the past, young people would come every one or two weeks to cut their hair or beards, and they were happy," ani Reza sa AFP.

"Those young people who are still here are not interested in cutting their hair or beards anymore because the economy is really poor," dagdag niya.

Dahil umano sa Taliban takeover, nabawasan na ang oportunidad para makahanap ng trabaho.

"Before my income was excellent, and now it's not," aniya.

Kaugnay na video:

Watch more on iWantTFC