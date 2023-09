Record holder: US astronaut higit 355 araw sa loob ng International Space Station

Astronaut Frank Rubio has just set a new U.S. spaceflight record, eclipsing the previous record of 355 consecutive days aboard the @Space_Station. This is now the single longest mission for any of our @NASA_Astronauts.



He is set to return to Earth on Sept. 27, when he will… pic.twitter.com/HfWslYlvkW — NASA (@NASA) September 11, 2023



Gumawa ng bagong record si astronaut Frank Rubio para sa pinakamatagal na orbit mission ng isang Amerikano, matapos gumugol ng higit 355 araw sa loob ng International Space Station.

"In some ways, it's been an incredible challenge. But in other ways, it's been an incredible blessing," ani Rubio nitong Miyerkules mula sa ISS sa isang pakikipag-chat sa NASA na na-broadcast nang live.

Astronaut Frank Rubio, currently in space, gets a call from @SenBillNelson and @Astro_Pam to congratulate him on his record-breaking mission aboard the @Space_Station. https://t.co/7Dr4z8VYH1 — NASA (@NASA) September 13, 2023

Matapos masira ang lumang rekord noong Lunes, sinabi ni Rubio na inaabangan niya ngayon na maabot ang 365 araw. "I think that'll be a really good milestone for our nation to achieve," ani Rubio, na isang duktor at helicopter pilot.

Astronaut Mark Vande Hei “passes the torch” to astronaut Frank Rubio, who just beat his record for single longest US spaceflight.



Rubio’s extended stay aboard the @Space_Station helps us see how the human body reacts to microgravity, and informs future missions to deep space. pic.twitter.com/crhO3lDgXR — NASA (@NASA) September 12, 2023

Ang nakaraang rekord ng US ay itinakda noong 2022 ni Mark Vande, na gumugol ng 355 araw sa kalawakan. Ang world record ay hawak ng Russian cosmonaut na si Valeri Polyakov sa 437 araw.

Si Rubio ay nakatakdang bumalik sa Earth sa Setyembre 27; sa puntong iyon ay gugugol siya ng 371 araw sa kalawakan.

Inilarawan ni Rubio ang buhay at paggawa ng mga eksperimento sa mababang orbit ng Earth.

"Once you're up here for a little bit, you really get focused on the work and sometimes you forget to appreciate the fact that you are floating around and that you have this amazing view down below you," aniya.

Aniya, medyo masikip ang quarters, na inihalintulad sa isang bahay na may limang silid-tulugan.

"And so, psychologically for a year, that was a little bit of a challenge," dagdag niya.

Isinalin sa ulat ng Agence France-Presse

