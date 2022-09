Screen na nagbibigay-pugay kay Queen Elizabeth II sa Piccadilly Circus sa London nitong Setyembre 8. Tolga Akmen, EPA-EFE

Pumanaw na sa edad na 96 si Queen Elizabeth II - ang longest-reining monarch ng United Kingdom.

Bagay ito na yumanig sa buong mundo, dahil sa pagwawakas umano ng isang mahabang era ng British monarchy rule. Hindi naman idinetalye ang sanhi ng kaniyang pagpanaw.

Unang naglabas ng pahayag ang Buckingham Palace sa rekomendasyon para sumailalim sa medical supervision si Queen Elizabeth II. Mula rito, nakatutok na sa medical bulletin ang media.

Sa Balmoral, kung saan nanunuluyan ang reyna, ay nagsidatingan ang apat niyang anak. Sumama si Prince William na lumipad sa Balmoral at si Prince Harry na nag-cancel ng speaking engagement sa London -- sila ang anak ng humaliling monarch na si King Charles III.

Pasado alas-6 ng gabi sa UK, kinumpirma ng Buckingham Palace na pumanaw ang reyna, Huwebes.

Naging reyna si Queen Elizabeth II sa edad na 26, noong 1952, nang pumanaw sa sakit ang kaniyang ama na si King George VI.

Ayon sa Royal British Historian na si Andrew Roberts, nang malagutan ng hininga ang reyna, tinawagan ng kaniyang private secretary na si Edward Young ang Prime Minister, na ngayo'y si Liz Truss.

Matapos ito, ipinaalam sa Privy Council o Queen's Advisors at sinundan ang official notifications sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Naka-half staff na ang lahat ng watawat sa government offices, 10 minuto matapos ang announcement.

Alinsunod sa Royal Protocol, si Truss ang unang nagbigay ng mensahe para sa publiko.

“The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has flourished under her reign," ani Truss.

Papalit sa reyna ang anak na si Prince Charles bilang bagong hari ng United Kingdom at 14 pang soveriegn countries. Tatawagin siyang King Charles III.

Dadalhin muna sa Holyrood Palace at St. Giles Cathedral sa Edinburgh ang labi ng reyna bago ibalik sa Buckingham Palace, bilang pagsunod sa tradisyon.

Kabilang ang ilang Pinoy sa UK na nagluksa sa pagpanaw ng reyna, gaya ni Cherylyn Cayabyab.

"Ang naiambag ng ating butihing Reyna ay di matutumbasan ng salapi dahil pinagtibay niya ang pagsasama ng bansang Pilipinas at Ingglatera tulad ng pagbubukas ng magandang trabaho sa Filipino workers," ani Cayabyab.

Naiyak naman ang Pinay-British nurse na si May Parsons, na kilalang unang nagturok ng COVID-19 vaccine sa buong mundo. Personal na nakita ni Parsons ang reyna nang tanggapin ang George Cross Award.

"I was really really sad, devastated in fact. I really admire the queen. I think the queen has been very strong. She has been the epitome of integrity and service, and she has always been constant to a lot of people. Nobody has ever known any other monarch other than the queen," ani Parsons.

Para kay Parsons, malaking karangalan ang maigsi pero espesyal na sandaling nakasama niya ang namayapang reyna.

"She's so nice. When I met her, she made me feel so warm that almost made me feel like as if i’m meeting my lola again. She made me feel so at home, and she’s so down-to-earth. She’s like a good old lola," aniya.

Nagpaabot din ng kanilang pakikiramay ang mga world leader gaya ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr,. na nagsabing ipinakita ng reyna ang dignidad, pagkatapat, at debosyon ng isang tunay na maharlika para sa kaniyang mga nasasakupan.

"She exemplified to the world a true monarch's great dignity, commitment to duty, and devotion to all those in her realm," ani Marcos.

"We, together with many Filipinos living and working in England, though not subjects of the Queen, have found ourselves having developed a great sense of affection for her as a Queen, as mother, and as a grandmother," dagdag niya.

Nakiramay din ang ilan pang lider gaya ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Russian President Vladimir Putin, France President Emmanuel Macron, at iba pa.

Nakiisa din sa pagdadalamhati si Pope Francis.

Nakiramay din ang ilang Pinoy organization gaya ng Philippine Nurses Association sa UK.

Nag-react din ang ilang personalidad gaya ni Bela Padilla, at ang British-Pinoy professional footballer na si Neil Etheridge.

Nakalatag na rin ang codename "Operation London Bridge" na may detalye, schedule, at royal protocol kaugnay ng pagdadalamhati at paglibing sa reyna.

-- May mga ulat nina Rose Eclarinal at Willard Cheng, ABS-CBN News