Facebook, hinarang ang livestream ng isang lalaking tinanggihang ma-euthanasia

Inihayag ng social media site na Facebook na hindi nito papayagan na i-livestream ng isang Frenchman, na may malala at hindi na magamot na sakit, ang pagpapakamatay nito.

Matatandaang nauna nang sinabi ni Alain Cocq, 57-anyos na lalaki mula France, na gusto niyang i-broadcast sa Facebook ang kanyang pagpanaw.

Paraan umano niya ito para ipakita sa kanyang mga kababayan sa France kung gaano kahirap sa mga tulad niyang may malalang kapansanan ang kawalan ng batas na sumusuporta sa assisted suicide.



May kakaibang sakit si Cocq kung saan nagdidikit-dikit ang walls ng kanyang arteries.

Dahil tinanggihan naman ni French President Emmanuel Macron ang kanyang hiling na euthanasia, tumigil na rin umano siya sa pagkain, pag-inom ng tubig, at pag-inom sa kanyang mga gamot.

"The road to deliverance begins and believe me, I am happy," ani Cocq sa kanyang Facebook account, at sinabing natapos na niya ang kanyang huling pagkain.

"I know the days ahead are going to be difficult but I have made my decision and I am calm," aniya

Naniniwala aniya siya na hindi na siya tatagal ng isang linggo at ila-livestream niya ang kanyang pagpanaw Sabado ng umaga.

Noon pa man, marami na ang bumabatikos sa Facebook dahil sa pagbabantay nito sa mga content na ibinabahagi ng users. Nanindigan naman ang social media site nitong Sabado na sa ilalim ng mga patakaran nito, hindi puwedeng ipakita ang pagpapakamatay ng isang tao.

"Although we respect (Cocq's) decision to want to draw attention to this complex question, following expert advice we have taken measures to prevent the live broadcast on Alain's account," sinabi ng tagapagsalita ng Facebook sa AFP.

"Our rules do not allow us to show suicide attempts."

Isyu ng assisted suicide, matagal nang usapin sa France

Sinabi naman ni Cocq na hindi siya makapag-livestream dahil hinarang na ng Facebook ang feature na ito sa kanyang account hanggang Setyembre 8.

Isa itong pagpigil sa free speech. Pero magkakaroon naman ng back-up para ma-upload o ma-broadcast ang kanyang video, dagdag niya.

Hiniling ni Cocq kay Macron na mabigyan siya ng substance na tutulong para pwede siyang mamatay nang matiwasay. Sa kanya namang liham kay Cocq, ipinaliwanag ni Macron na hindi ito pwede sa ilalim ng batas ng France.

Sinabi pa ni Macron sa liham na nirerespeto at sinusuportahan niya ang desisyon ni Cocq.

Nais ni Cocq na makakatulong ang kanyang isyu sa matagal nang diskusyon na assisted suicide sa kanyang bansa, at magkaroon ng mga hakbang para magkaroon ng batas na susuporta dito.

Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

Editor's note:

A group in the Philippines is dedicated to addressing those who have suicidal tendencies.

The crisis hotlines of the Natasha Goulbourn Foundation aim to make these individuals feel that someone is ready to listen to them.

These are their hotline numbers:

Information and Crisis Intervention Center

(02) 804-HOPE (4673)

0917-558-HOPE (4673) or (632) 211-4550

0917-852-HOPE (4673) or (632) 964-6876

0917-842-HOPE (4673) or (632) 964-4084

In Touch Crisis Lines:

0917-572-HOPE or (632) 211-1305

(02) 893-7606 (24/7)

(02) 893-7603 (Mon-Fri, 9 am-5 pm)

Globe (63917) 800.1123 or (632) 506.7314

Sun (63922) 893.8944 or (632) 346.8776