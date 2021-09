Domestic workers sa HK, rumarampa for a cause

HONG KONG -- Rumarampa na animo mga modelo, ‘yan ang kakaibang bonding ng grupo ng mga Pilipinang domestic worker sa Hong Kong bilang mga miyembro ng Eagles International, isang community group sa HK na kinabibilangan ng mga domestic worker. Ang 39 anyos na si Mary Joy Canada, isang Filipina at labindalawang taon ng domestic worker sa siyudad ang siyang founder ng grupo.

“...active po ako sa community during my day off...I do organize some events like sports and ramp modeling. I started organizing events like singing contests, and ramp modeling way back 2011 up to now. It’s my passion din po kasi,” kuwento ni Mary Joy.

At kahit anong busy ng kanilang kanya-kanyang trabaho, naisisingit pa nila ang paghahanda para sa Ms. Eagles International Beauty pageant Season 8 o batch 8 kung saan pipiliin ang tatanghaling Queen of Ms. Eagles International Season 8. At bukod sa pagrampa suot ang kanilang high heels shoes, tinuturuan ding sumayaw ang mga kandidata bilang parte ng pag-boost ng kanilang self-confidence.

Mga kandidata ng Ms. Eagles International sa kanilang practice tuwing Saturday o Sunday day off

Ayon pa kay Mary Joy, ito ang kanyang paraan para tulungan ang mga kapwa OFW sa Hong Kong na kilalanin pa ang kanilang mga sarili at hikayatin ang kababayan na ipakita at ibahagi ang kanilang mga talento.

“...eto po ay open sa lahat ibig sabihin any nationality ay puwede pong sumali dito. As long as nakatira po dito sa Hong Kong...para makatulong sa kapwa ko OFW na malibang at iwas homesick sa pamilya nila sa Pilipinas at magkaroon sila ng ginagawa during their day off. Gaya ng pag sasayaw para mas maging healthy na rin ang bawat isa at the same time nabi-build ang relationship ng bawat isa, nagkakakilanlan...,” ani Mary Joy.

Ang pagrampa ng mga kandidata sa Ms. Eagles International Beauty pageant ay for a cause at nito ngang nakaraang Season 7, natanggap ng mga recipient sa Pilipinas ang kanilang taus-pusong tulong.

Ang community pantry sa Pilipinas na pinaggamitan ng financial assistance na ibinigay ng Ms. Eagles International Season 7 noong June 2021

“Nagbigay po ang Ms. Eagles International Season 7 ng financial ssistance. Ako po ay beneficiary ng kanilang charity kaya naman po naging daan para po makatulong din po sa ating kapwa. Ang lahat po ng pinadala nila ay ginamit ko po sa community pantry kaya naman po sobrang laki ng pasasalamat ng lahat sa Team Eagles dahil ginamit sila ni Lord para makatulong sa kapwa,” ani Emilyn Yim, beneficiary ng Eagles International sa Pilipinas noong June 2021.

Mga kandidata ng Ms. Eagles International sa nakaraang Season 7 noong June 2021

Isa ang 28 anyos na si Gina Paalisbo sa may 20 kandidata ng nagparehistro para sa Season 8. Halos tatlong taon na siyang domestic worker sa HK.

“Kaya ako sumali sa Ms. Eagles International para kahit papaano malibang mo din yung sarili mo at mabawasan din yung lungkot na malayo sa pamilya,” kuwento ni Gina.

Sinusuportahan ni Gina ang kanyang pamilya sa Pilipinas kaya patuloy ang kanyang pagsisikap sa trabaho.

“...sa totoo lang, yung trabaho ko po dito sa HK ay hindi madali pero, kailangan mong mag-trabaho ng maayos para sa pamilya mo sa Pinas. Kaya ako ngayon minahal ko yung trabaho ko. Sa awa ng Diyos nakatapos ako ng isang contract at ngayon, pangalawang contract na,” dagdag ni Gina.

Malaking tulong kay Gina ang pagsali sa Eagles International para maipakita ang kanyang mga talento.

“Ang inaasahan ko na sumali ako dito sa Ms. Eagles International ay yung “boost yourself” and if you win as well, you can get a cash prize and many more. And of course, this is an unforgettable moment...kahit maliit lang ako, at least naka-experience akong rumampa sa harap ng mga tao at sa judges,” pagbabahagi pa ni Gina.

(Left) Gina Paalisbo / (Right) Mary Joy Canada

Ngayong Season 8, ang tatanghaling Queen of Ms. Eagles International ang siyang makatatanggap ng charity fund na puwede niyang i-donate sa kanyang mapipiling recipient sa Pilipinas.

“...mayroon po itong maliit na premyo at the same time kung magkano ang natira na cash sa funds, yun di po ang ibibigay naming charity doon sa magiging Queen. Ibig sabihin ang mananalo na Queen aside na may mapanalunan siya na cash, siya din ang makakakuha ng charity fund ng team Eagles at ibigay yan doon sa beneficiary na napili niya doon sa province nya sa Pilipinas either schools, barangay or sa may kalamidad na sakop doon sa lugar po ng nanalo,” sabi ni Mary Joy.

Gaganapin ang Ms. Eagles International beauty pageant for a cause ngayong Setyembre o Oktubre depende sa venue na makukuha ng grupo at patuloy silang tatanggap ng interesadong sumali sa pageant hanggang Linggo, ika-5 ng Setyembre.

Mensahe naman ni Gina sa mga kapwa domestic worker sa Hong Kong to always think positive kahit nasa gitna tayo ng pandemya:

“Huwag tayo basta susuko mahirap man ang buhay natin dito sa HK. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa...enjoy lang natin sarili natin habang tayo ay nandito.”