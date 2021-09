Bukas na ang aplikasyon sa songwriting contest patungkol sa buhay OFW na inilunsad ng Commission on Filipinos Overseas o CFO -- ang “HiMigrasyon 2021.”

Ito ang kauna-unahang songwriting contest na inilunsad ng CFO na nagsusulong na pataasin ang kamalayan ng publiko sa buhay at pakikipagsapalaran ng mga Pilipino sa labas ng bansa.

Ang kauna-unahang HiMigrasyon songwriting contest na inilunsad ng CFO

Bukas ang patimpalak sa lahat ng Filipino composers at songwriters, amateur man o professional. Puwede ring sumali ang naturalized Filipinos at Filipino descendants basta’t orihinal ang komposisyon. Kahit anong song genre ay puwede at ang lyrics ay maaaring nasa wikang Tagalog o English o di kaya’y nasa Taglish.

Ayon pa sa CFO, ang mga titik ng kanta ay dapat sumasalamin sa mga pagsubok at mga karanasan at pakikipagsapalaran ng mga OFW at mga kuwento ng kanilang migrasyon.

Ang mga sumusunod ang naghihintay na premyo sa mga mapipiling awit patungkol sa migrasyon ng mga OFW:

1st Prize – PhP100,000

2nd Prize – PhP75,000

3rd Prize – PhP50,000

Papremyo para sa mga magwawagi sa HiMigrasyon 2021

Maaring isumite ang entry hanggang sa ika-31 ng Oktubre, 2021. I-click ang link na ito para sa aplikasyon o di kaka’y mag-email sa CFO sa himigrasyon2021@cfo.gov.ph kalakip ang sinagutang registration form.

Ang awarding para sa mga mapipiling awitin ay itatakda sa Disyembre at isasabay ng CFO sa pagdiriwang ng Buwan ng Overseas Filipinos. Para sa iba pang detalye, bibitahin ang official website ng CFO.

Ayon sa Kalihim ng CFO na si Francisco P. Acosta, ang mapipiling kanta ay magsisilbing tribute sa mga sakripisyo at malaking kontribusyon sa Pilipinas ng may sampung milyong Overseas Filipinos lalo na ngayong humaharap tayo sa pandemya.