Biosecurity emergency, patuloy na paiiralin sa Australia ng 3 buwan

AUSTRALIA -- Patuloy na paiiralin sa Australia ang biosecurity emergency sa susunod na 3 buwan bilang bahagi ng kampanya ng bansa para masugpo ang pagkalat ng COVID-19 infection. Pinaiiral na ang emergency period sa bansa simula pa noong pumutok ang pandemya noong Marso 2020 at patuloy na ipatutupad hanggang ika-17 ng Disyembre, 2021, ayon sa anunsiyo ng Department of Health ng Australia.

Ang deklarasyong ito ay makapagbibigay sa Australian government ng pinalawig na kapangyarihang makapagpatupad ng mga kinakailangang panuntunan para sa COVID-19 control.

Kabilang sa mga pinaiiral na panuntunan na mapapalawig ang pagpapatupad sa ilalim ng biosecurity emergency ang mga sumusunod:

mandatory pre-departure testing and mask wearing for international flights

restrictions on the entry of cruise vessels within Australian territory

restrictions on outbound international travel for Australians

restrictions on trade of retail outlets at international airports

Ilan sa mga polisiya sa ilalim ng pinalawig na Biosecurity Emergency sa Australia

Istrikto rin ang Australia sa pagkontrol sa international arrivals sa kanilang bansa bilang kanilang first line of defence laban sa COVID-19 sa pamamagitan ng managed quarantine sa mga bagong pasok na biyahero.

Sa kasalukuyan, umiiral sa bansa ang four-phase National Plan to transition Australia’s National COVID Response at kasama ang emergency powers ng gobyerno, inaasahang patuloy na mapo-protektahan ang mga mamamayan laban sa nakahahawang virus.



Ayon pa sa Australian Department of Health, ang biosecurity emergency measures sa ilalim ng Biosecurity Act 2015 ay maaaring maamyendahan anumang oras kung kinakailangan.

Sa pinakahuling tala (5:05pm CEST, 2-September-2021) ng World Health Organization o WHO, umabot na sa 55,093 ang kumpirmadong may COVID-19 sa Australia habang 1,012 na ang nasawi.