Ilang OFW sa Taiwan, nabiktima ng murang cellphone online modus operandi

TAIWAN -- Ilang OFW sa Taiwan ang nabiktima ng modus operandi sa bentahan ng murang cellphone online. Bukod sa natangay ang pera ng mga biktima, nagamit pa ang kanilang identification sa ibang modus!

Sa online nakita ng factory worker sa Taiwan na si Rosemarie ang ibinibentang smartphone.

“Bale naghahanap po talaga ako ng mabibilhan ng cellphone gawa ng ipapadala ko ang luma kong cellphone sana. So nakakita ako online, nagchat ako, nagre-reply agad sila sa akin,” kuwento ni Rosemarie.

Pero hindi umano pera ang ipambabayad para sa smartphone. Ayon sa seller na kausap niya sa chat, hulugan at pwedeng isang uri ng card na nabibili sa convenience store ang bayad.

“Tapos sabi niya po sige may installment 6 months. Nagbayad po ako ng 4,700 tapos nong nagpadala na po ako sa kanila bumili na ako ng card...nagreply na po sila ulit na wala na daw palang 6 months installment,” dagdag ni Rosemarie.

Para maipadala sa kanya ang telepono, hiningi ng seller ang Alien Residence Certificate o ARC ni Rosemarie at muli naman siyang hiningan ng dagdag na shipping fee.

“...ang shipping fee na hinihingi nila ay 4 thousand so doon na po ako nagtaka na baka na-i-scam na ako,” kuwento ni Rosemarie.

Ang masaklap, imbes na smartphone ang dumating sa kanya, reklamo ng dalawang OFW ang natanggap ni Rosemarie. Umano’y nagamit ng mga scammer ang kanyang identification mula sa kanyang ARC.

“...nagulat na lang ako, may dumating na sulat dito sa dorm at kinausap po ako ng HR kesyo may niloko daw po akong tao. Sabi ko hindi po ako ‘yan dahil na-scam din po ako niyan tapos hiningan nila ako ng proof na hindi talaga ako ‘yun,” pagbabahagi ni Rosemarie.

Halos kaparehong modus operandi rin ang sinapit ni Almira.

“Tumawag na din po sa akin si Ms. Fe ng OWWA, OWWA po ata ‘yun sa MECO, na meron daw po nagre-reklamong Ruth na sa akin daw po pinadala ang pera na worth of 20k. Natatakot lang po ako kasi baka mamaya ipatawag ako kung saan ng mga pulis kasi wala naman akong ginagawa,” nangingiyak na kuwento ni Almira.

May lead na ang MECO sa umano’y scammers.

“...Pinapa-trace na namin ito sa Taiwan police. Ang una naming nakita nga ang origin ng posting is from Nigeria, Africa. I think meron din silang tao rito...huwag basta maniniwala. Marami ng nabibiktima sa social media...marami tayong naririnig na fraud cases because pagpasok nila sa social media na hindi muna vine-verify,” ayon kay MECO Assistance to Nationals Deputy Nestor Mayo.

Ayon naman sa website ng National Police Agency, ang sinumang biktima ng scam o fraud ay maaring tumawag sa hotline 165 para mag-report.

