CAMBODIA -- 67 distressed Ovearseas Filipinos o OFs, na-repatriate na mula Cambodia ayon sa anunsiyo ng Embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh. Lulan ng Myanmar National Airlines nitong umaga ng Miyerkules, ika-1 ng Setyembre, 2021 ang mga kababayan na karamihan ay naapektuhan ng pandemya o kaya'y na-stranded.

Filipino repatriates mula Cambodia

Ayon pa sa Embahada sa Cambodia, kasama sa mga Filipino repatriate ang12 senior citizens, dalawang menor de edad at isang buntis.

Naisagawa ang nasabing special repatriation flight sa pagtutulungan ng Department of Foreign Affairs o DFA at ng mga Embahada ng Pilipinas sa Cambodia, Myanmar at Laos kasama ang kooperasyon ni Director General Kirth Chantharith ng General Department ng Cambodia Immigration.

Ayon pa sa Embahada, pumalo na sa 1,037 distressed OFs ang kanilang natulungang makabalik sa Pilipinas mula ng pumutok ang pandemya noong Marso 2020.

Nagpaabot naman ng pasasalamat sa gobyerno ang mga kababayang natulungang makauwi.

Source: Philippine Embassy in Cambodia