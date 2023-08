HONG KONG - Nagwagi ang mga Pinoy HS Math wizards sa nakaraang 2023 Hong Kong International Mathematics Olympiad o HKIMO Competition na idinaos noong August 25-28. Binati ng Philippine Consulate General o PCCG sa Hong Kong ang mga nagwagi na mula sa Luna National High school sa Pilipinas sa isang courtesy call noong August 27.

Mga nagwagi sa 2023 Hong Kong International Mathematics Olympiad

Binigyang papuri rin ni Acting Head of Post Germinia V. Aguilar-Usudan ang mga Pinoy student at hinikayat pa silang pagbutihin pa ang kanilang galing sa Mathematics.

Ayon pa sa DFA, binubuo ng 167 Mathletes ang delegasyon ng Pilipinas na lumahok sa kumpetisyon na nagmula sa iba-ibang eskwelahan sa Pilipinas na nakasungkit ng 12 podium finishes, 36 golds, 44 silvers, 55 bronze medals at 42 merit awardees.

Ang HKIMO ay humihikayat sa mga Math wizards sa iba-ibang panig ng mundo na makilahok sa isang friendly competition na naglalayong pasiglahin pa ang interes at pagkatuto ng mga estudyante sa pag-aaral at patuloy na mahubog ang kanilang mathematical intuitive reasoning at logical reasoning, gayundin ang kanilang creative at critical thinking.

Kabilang sa pinagtagisan ng galing sa Mathematics examination ng mga participants ang 5 pangunahing topics tulad ng Logical Thinking, Arithmetic o Algebra, Number Theory, Geometry at Combinatorics.