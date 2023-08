Pilipinas 3rd place winner sa 2023 APEC App Challenge

Itinanghal na 3rd place winner ang Pilipinas sa katatapos lamang na APEC App Challenge noong August 21. Gumawa ng app na “Emerge” ang mga Pilipinong app developer na sina Mr. Gerald Mendeja at Mr. Jenero de Guzman.

Mga nagwagi sa 2023 APEC App Challenge

Ilan sa mga katangian ng nasabing app ay nagagamit ito bilang Export Readiness Assessment Tool na tumutukoy kung ang negosyo ay may kakayahang mag-export, mayroon itong Public Global Directory kung saan makikita ang mga produkto ng isang negosyo o kumpanya at maka-attract sa mga investor. Mayroon din itong Smart Search na feature para sa collaborations at investments.

Iginawad ang parangal para sa Pinoy app kasabay ng luncheon para sa margins ng APEC Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting o SMEMM.

Ayon pa sa DFA, isinusulong ng app ang inclusivity at nagbigay ng malaking pagbabago sa global trade para sa micro, small, at medium enterprises o MSMEs sa pmamagitan ng pagpapadali sa pag-access sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC region.

Binigyang papuri ng Department of Trade and Industry Regional Operations Group o DTI-ROG, ni SMEMM Undersecretary Blesila Lantayona at ng Department of Foreign Affairs APEC National Secretariat ang tagumpay ng mga nasabing Filipino developers.

Ang APEC app challenge ay idinadaos taun-taon kung saan ang mga nagwawagi ay nakatatanggap ng cash prizes at iba pang parangal kabilang na ang technical mentorship, at pagkakataong makilahok sa iba-ibang APEC events.