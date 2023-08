Pagnenegosyo ng overseas Filipinos sa Korea, isinusulong

SEOUL, KOREA - Tagumpay na naidaos ang “Business Tips for OFs in Korea” o ika-13 Seminar of Promoting Entrepreneurship and Agribusiness for Overseas Filipinos (OFs) in Korea o PEAK-Pinoy noong August 20 na ginanap sa Sentro Rizal ng Philippine Embassy. Mahigit sa 70 miyembro ng Filcom ang lumahok sa nasabing seminar.

Mga lumahok sa Seminar of Promoting Entrepreneurship and Agribusiness for Overseas Filipinos in Korea noong August 20

Ayon pa sa embahada, kabilang sa mga tagapagsalita sa event sina Philippines-Korea Economic Council Chairman and Zoomanity Group Corporation President Mr. Robert L. Yupangco; Tag Media Group Co-Founder and Chief Operating Officer, and Los Baños Chamber of Commerce and Industry President Ms Grace Bondad Nicolas; at Executive Genesis Service Inc. President Ms. Rhoda Castro-Caliwara, at SGV & Co. Head of Tax Mr. Fabian K. Delos Santos Jr.

Nagbahagi ng kaalaman ang speakers kung paano at kailan dapat magsimula ng negosyo, paano harapin ang mga pagsubok sa pagnenegosyo at ang kahalagahan ng mentoring at patuloy na pag-aaral para sa tamang negosyong dapat pagtuunan ng overseas Filipinos.

Pahayag pa ni Ambassador Theresa Dizon-De Vega na ang PEAK Pinoy ay flagship program ng Embahada sa pakikipagtulungan ng anim na attached agencies para maisulong ang entrepreneurial mindset ng mga OF sa Korea alinsunod na rin sa national reintegration program ng Pilipinas.