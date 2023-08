Watch more News on iWantTFC

GUAM - Nagtipon-tipon ang mga Pinoy sa Tumon nitong Agosto 5 para sa pagdiriwang ng ika-125 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas na naantala dahil sa pananalasa ng bagyong Mawar noong Mayo.

Pinangunahan ng Filipino Community of Guam o FCG at ng Philippine Consulate sa Agana ang programa. Gayundin din ang isang exhibit at inagurasyon ng mga bagong opisyal ng organisasyon. Mahigit na apat na raang miyembro ng FCG ang nakilahok sa event.

Naibahagi ng bagong halal na Presidente ng FCG na si Patrick Luces na hindi man nairaos ang selebrasyon noong Hunyo, nakiisa naman ang mga Pinoy sa pagbangon ng isla mula sa bagyong Mawar.

“I think it is very ironic and significant this time that many of our island has recovered already. It just makes sense that when we have it on this month, we are also recognizing the national heroes of the Philippines who have created our identity,” sabi ni Luces.

Nakibahagi rin ang bagong Philippine Consul General sa Guam na si Rosario Lemque sa selebrasyon.

“This delayed celebration of Philippine independence due to super typhoon Mawar reminds us of how the hard fought freedom of our forebears has not only shaped our nation’s history but also continues to shape its future,” ani CG Lemque.

Dumating din si PH Supreme Court Associate Justice Mario Lopez na nagsilbing key note speaker at ang ilang lokal na opisyal sa pangunguna ni Governor Lou Leon Guerrero.

“I would like to propose a toast to Consul General Rosario Lemque for your leadership and your guidance to help us share the goodness of the community of the Filipinos in Guam,” sabi ni Gov. Guerrero.

Layon ng komunidad na patatagin pa ang organisasyon para sa mas magandang samahan ng mga Pinoy sa Guam.

