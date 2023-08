Outreach mission para sa Filcom sa Bangkok, idinaos

BANGKOK, THAILAND - Nagdaos ng outreach mission para sa mga Pilipino sa Phuket, Thailand noong August 26-27 na pinangunahan ng Embahada ng Pilipinas sa Bangkok.

Mahigit sa 200 Pilipino sa Phuket at mga kalapit na lugar ang nakilahok sa dalawang araw na mission kung saan nabigyan sila ng mga serbisyong consular (passport, notarial, civil registry services) at assistance-to-nationals o ATN.

Mga nakilahok sa outreach mission

Kasabay ng outreach mission, nakapagparehistro na rin ang ilang first-time overseas voters bilang paghahanda sa susunod na mid-term Philippine elections sa taong 2025.

Ayon pa sa embahada, tinatayang may isang libo, tatlong daan at apatnapu't apat (1,344) na Pilipino sa Phuket at mga kalapit na lugar kabilang na ang Krabi at Surat Thani na nagtatrabaho sa hotel, restaurant, at iba pang hospitality industries.