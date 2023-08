Ika-31 anibersaryo ng PH-AU Medical Association ipinagdiwang

NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - Dinaluhan ng mahigit 200 New South Wales-based Filipino Australian medical practitioners ang ika-31 anibersaryo ng Philippine Australian Medical Association Inc., o PAMA sa Northwest Sydney na idinaos noong August 18. Lumahok sa nasabing event sina Philippine Ambassador to Australia Ma. Hellen De La Vega at Consul General Charmaine Aviquivil ng Philippine Consulate General o PCG sa Sydney.

Binigyang-diin ni Ambassador De La Vega ang kahalagahan ng tungkulin ng mga doktor, mga siyentipiko, at mga diplomat sa pagsusulong ng kapayapaan at pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng international cooperation sa public health at iba pang health security challenges.

Mga lumahok sa ika-31 anibersaryo ng Philippine Australian Medical Association Inc. noong August 18

Ayon pa sa embahada, ang PAMA ay nagsimula sa maliit na grupo ng Filipino doctors at ngayon mayroon na silang 100 general practitioners at 15 medical specialist bilang mga miyembro.

Naglulunsad sila ng regular na medical missions sa Pilipinas kung saan ang susunod nilang mission ay gagawin sa Romblon sa susunod na taon mula Pebrero 17-23.