NEW ZEALAND -- Lumahok ang higit limandaang katao sa Filipino Night o Filo Night sa New Zealand na ginanap nitong August 13, 2021 kung saan itinampok ang kulturang Pilipino. Nakiisa rin sa mga aktibidad ang pitumpung mag-aaral ng Rosmini, Carmel at Marcellin Colleges.

“We wanted to celebrate our culture and sharing it to people outside of our community. It’s a charity event, all of our profits went to a charity in the Philippines to help with COVID-19 relief just to give back,” ani James Joson, isa sa Filipino student organizers ng event.

Pero ilang ng masayang pagtitipon, nagdeklara ang gobyerno ng lockdown at kabilang sa contact tracing ang lahat ng dumalo sa Filo Night.

“...in between that in-inform namin yung mga kaibigan namin who we met between 13-17th of August just so they know that we are taking the test. Kasi kung halimbawa magpositive kami, which we don’t know yet, at least they are aware and they can take the time to isolate themselves,” pagbabahagi naman ng mag-asawang sina Mr. Romy Udanga at Mrs. Fritzi Udanga. Kabilang sila sa Filipino community na lumahok sa event.

Isa rin ang Filipina na si Reign Dignadice sa nag-participate sa Filo Night.

“Hindi naman kami concerned masyado dahil me and my husband are fully vaccinated since June. Syempre concerned lang sila dahil kahit asymptomatic kami, pwede kaming maging carriers so we decided the next day na magpa-swab test and at the end of the day, nakuha na namin ung results namin which is negative kami parehas,” kuwento ni Reign.

Bahagya nang niluwagan ng New Zealand ang nationwide lockdown nitong Biyernes pero, sarado pa rin ang ilang negosyo at eskwelahan.

Ayon naman sa ulat ng Reuters, magpapatuloy ang lockdown sa Auckland sa susunod na dalawang linggo bunsod na rin ng pagkasawi ng isang babae na base sa inilabas na impormasyon ng NZ Health Ministry, myocarditis o inflammation of the heart muscle ang dahilan ng pagkasawi ng pasyente. Ang myocarditis ay isang rare side effect ng COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer.

Sa kasalukuyan, pumalo na sa 562 katao ang kumpirmadong may COVID-19 infection sa New Zealand.

