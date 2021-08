Para makatakas sa pulis, itinali ng mga bank robber ang kanilang mga hostage sa bubong at harapan ng kanilang getaway vehicle sa Aracatuba, Brazil, ayon sa pulisya nitong Lunes.

Isso não pode ser real. Socorro Araçatuba pic.twitter.com/867R71GH3t — Lucas Julioti (@JuliotiLucas) August 30, 2021

Sinalakay ng mga kawatan ang mataong lansangan sa Aracatuba, na may populasyong higit 200,000.

Matapos pagnakawan ang 2 bangko ay iginapos nila sa tuktok ng kanilang getaway vehicle ang mga hostage, batay sa mga inilabas na larawan at video ng mga local news channel.

Dalawang sibilyan at isa sa mga kawatan ang namatay sa insidente, habang 6 naman ang nasugatan.

Naglagay ng mga pampasabog ang mga kawatan sa iba't ibang lugar sa siyudad at pinalibutan ang mga police station para maantala ang pagresponde ng pulisya.

May suot-suot din umanong mga bulletproof vest, baril, at mga helmet ang mga suspek na tila mukhang mga sundalo, ayon sa isang nakasaksi.



"The scenes of terror experienced by the population of Aracatuba will not go unpunished," pangako ni Sao Paulo governor Joao Doria, na iniutos ang nasa 380 pulisya para matunton ang mga salarin.

Nahuli ang dalawang kriminal habang isa umano ang namatay matapos makipagengkuwentro sa pulisya.



Hindi na bago ang mga ganitong uri ng robbery sa Brazil, na madalas ay ginagamitan ng mabagsik na mga armas.

Noong Disyembre 2020 ay may nangyaring mga katulad na insidente sa mga siyudad at mga state ng Para at Santa Catarina.



Ilang buwan naman bago noon ay may naitalang kaparehang mga insidente sa Botucatu at Ourinhos.



Ayon sa Sao Paulo Security Department, naresolba na ang parehong kaso at marami sa mga parte ng mga lumahok na gang ay nakulong na.



-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse