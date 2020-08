Lalaki, sinentensiyahan ng 9 taong pagkakakulong matapos pugutan ang anak

Sinentensiyahan ng 9 na taong pagkakakulong ang isang lalaki sa Iran matapos niyang pugutan ang kaniyang anak na babae habang natutulog, ayon sa lokal na media doon.

Ang tinatawag na "honor killing" ng 14 anyos na si Romina Ashrafi noong Mayo 21 ay nagpausbong ng galit sa "institutionalized violence" sa naturang bansa.

Sinabi ng media na si Romina ay pinugutan sa kanilang bahay sa Talesh sa hilagang probinsya ng Gilan.

"Despite the judicial authorities' insistence on a 'special handling' of the case, the verdict has terrified me and my family," pahayag ni Rana Dashti, ina ng biktima, sa ILNA news agency.

"I don't want my husband to return to our village ever again," dagdag ng asawa, na umapela ng parusang kamatayan at inaming natatakot na siya ngayon para sa buhay ng kaniyang pamilya.

Hindi epektibo ang "eye for an eye" sa isang amang pinatay ang anak, ayon sa ILNA, at anila'y hindi na bago ang parusang pagkakakulong at pagbabayad ng multa.

Ang batang babae ay naiulat na tumakas matapos tumanggi ang ama sa pagpapakasal niya sa isang lalaki na 15 taon ang tanda sa kaniya.

Ang lalaking nais niyang pakasalan, na si Bahman Khavari, ay sinentensiyahan ng dalawang taon sa bilangguan, ayon sa lokal na media, nang hindi tinukoy ang singil.

Ang legal na edad para magpakasal ang isang babae sa Iran ay 13 anyos. — Salin mula sa ulat ng Agence France-Presse