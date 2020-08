79 taong mag-asawa, hinirang na ‘world’s oldest couple’ ng Guinness World Records

Larawan mula sa Guinness World Records

MAYNILA — Hinirang ng Guinness World Records na "world's oldest couple" ang 79 taon nang mag-asawa mula sa Ecuador.

Sa pahayag ng Guinness nitong Martes, sina Julio Cesar Mora Tapia, 110, ay pinanganak noong Marso 10, 1910, habang si Waldramina Maclovia Quinteros Reyes, 104, naman ay sinilang noong Ocktubre 16, 1915.

Sila'y may pinagsamang edad na 214 taon at 358 araw.

May limang anak sina Julio at Maclovia ngunit pumanaw na ang kanilang panganay sa edad na 58. Mayroon silang 11 apo, 21 apo sa tuhod and 9 apo sa talampakan, ayon sa organisasyon.

Batay sa ulat, nagkakilala ang dalawa dahil sa kanilang mga kamag-anak at kinasal noong 1941 sa isang secret ceremony dahil hindi ito aprubado ng ilan nilang kaanak ngunit kalaunan nakuha naman nila ang loob nila.

“The love and maturity that we had as a couple from the beginning of the marriage allowed us to know each other and grow emotionally to define our future,” ayon sa mag-asawa sa pahayag.

“It was not easy because our relatives did not have a good relationship, but with time and patience we were able to unite them and we became an example and the best reference for the younger generations.”

Unang may hawak ng titulo ay ang mag-asawang sina John, 106, at Charlotte, 105, Henderson mula sa Texas na may combined age na 211 anyos noong Nobyembre.