PHILIPPINES -- Problemado ngayon si Joevilyn Linga, 35 anyos mula sa Pangasinan. Apat na taon na siyang domestic helper sa Hong Kong at umuwi lamang nitong Abril para sa isang buwang bakasyon. Ngunit naapektuhan siya ng lockdown bunsod ng COVID-19 measures sa Pilipinas kaya’t hindi pa siya nakababalik sa kanyang employer sa siyudad.

Kaya’t halos hindi niya rin maramdaman ang bilateral agreement sa pagitan ng Hong Kong at Pilipinas na nagpapahintulot na sa Filipino domestic workers na pumasok at magtrabaho sa siyudad simula August 30, 2021.

“Ang problema ko po ngayon is yung sa (COVID-19) vaccine ko po. Nakapagpa-vaccine ako ng first dose sa HK sa akala namin na makabalik po ako agad. Di ko na hinintay yung 2nd dose kasi pagbalik na lang sana po. Ngayon, nahihirapan po ako maghanap ng Pfizer para po makabalik ako ng Hong Kong,” kuwento ni Joevilyn.

Si Joevilyn Linga noong nasa Hong Kong pa siya

Maging ang Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong ay nagpalabas ng abiso patungkol sa pagpasok ng Filipino Household Service Workers o HSWs sa Hong Kong nitong ika-26 ng Agosto, 2021.

Ayon sa Konsulado, ang mga sumusunod na dokumento ang kailangang iprisenta ng HSW bago lumulan sa eroplano:

1) International Card of Vaccination or Prophylaxis (ICVP) or "Yellow Card"

2) Negative result proof of a PCR-based nucleic acid test for COVID-19 conducted within 72 hours before departure

3) Confirmation of room reservation at the Hong Kong government-designated quarantine hotel facility

Ilan sa mga dokumentong kailangan ng Filipino domestic workers patungong Hong Kong

Sa ngayon, naghahanap pa ng paraan si Jovielyn kung paano siya makapagpapaturok ng ikalawang dose ng COVID-19 vaccine bilang rekisito sa pagkuha ng “Yellow Card.” Ang mas malaking problema niya, matatapos na ngayong Setyembre ang kanyang work contract sa Hong Kong. Kaya’t gustuhin man umano ng kanyang employer na i-renew ang kanyang kontrata, mapipilitan na itong kumuha ng ibang domestic helper para sa anak nito.

“...ayaw po nila maghanap ng iba kung maaari...Sabi po ng amo ko, kung talagang di ako umabot ngayong September makabalik ng HK, need na daw po nila maghanap ng kapalit ko kasi hindi kaya ng amo ko mag-isa kasi may isang bata po,” sabi ni Jovielyn.

Panalangin ngayon ni Jovielyn na makahanap agad siya ng bagong trabaho bilang suporta sa pamilyang umaasa sa kanya:

“Kung di po ako makabalik talaga ng Hong Kong, hahanap na lang po ako ng panibagong ma-a-apply-an kasi bread winner po ako sa pamilya kaya kailangan ko maghanap din.”

Sa mga Pilipinong nakatakdang magtrabaho sa Hong Kong bilang domestic workers, maaari ng kumuha o magpa-schedule ng appointment sa pamamagitan ng online booking system ng Bureau of Quarantine o BOQ sa link na ito.