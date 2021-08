Sagip food packs, libreng pinamimigay ng Pinoy cook sa mga Pilipino sa Vietnam

HO CHI MINH CITY, VIETNAM -- Namimigay ng libreng “sagip food packs” ang isang Pilipinong cook sa mga kababayan sa Ho Chi Minh City o HCMC sa Vietnam na matinding tinamaan ng pandemya. Siya si Nelson Algire, 38 anyos at isang poultry products distributor. 15 years na siyang naninirahan sa HCMC habang ang kanyang misis ay isa namang guro. Kasama nila ang kanilang anak na siyam na taong gulang.

“Naisipan ko pong mamigay ng sagip free food packs around July. Nung time na nagdagdag uli sila ng mga restrictions, many of our kababayans lost their job,” kuwento ni Nelson.

(Right) Si Nelson Algire, Pinoy cook sa Vietnam. (Left) Tinolang manok na niluluto ni Nelson at libreng pinamimigay sa mga kababayan sa HCMC

Nasa ilalim ngayon ng hard lockdown ang HCMC bilang hakbang ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Bawal lumabas ang mga residente sa kanilang mga tahanan at ang gobyerno sa tulong ng militar ang responsable sa food distribution sa mga mamamayan. At kung may kailangang bilhin sa labas tulad ng groceries, ilan sa mga sundalo ang gumagawa nito para sa mga residente.

“We are not allowed to go out even to buy our own food supplies, may multa if mahuli sa labas but some districts that are not high risks or not in the red zone can still avail deliveries through delivery apps...Ho Chi Minh City began strict social distancing measures under Directive 11 with the military manning several checkpoints. Under these measures, people are not allowed to leave their homes,” ani Nelson.

Sa kabila ng hard lockdown sa HCMC, patuloy pa rin si Nelson sa kanyang pagluluto at pamimigay ng sagip food packs sa mga kababayan. Mga paboritong ulam ng mga Pilipino ang madalas niyang lutuin para sa free food packs tulad ng tinola, bopis, chicken afritada, pansit at marami pang iba.

Ilan sa mga putaheng Pinoy na libreng ipinamimigay ni Nelson sa mga kababayan: bopis, pork binagoongan at chicken afritada

“During the first time of giving free food packs, personal ko pong dinadala sa kanya-kanyang apartments if closer po sa location namin. If malayo, they book a delivery to pick up from our house and deliver to them po.

Every time po na may free food packs ako, around 50-70 tubs/packs ang naipamamahagi ko sa ating mga kababayan, I can’t give you figures po how many kababayans natin kasi some of them are regular na nag-aask ng help,” kuwento ni Nelson.

Screenshots ng mga pasasalamat ng mga kababayan sa natatanggap na free sagip food packs

Ibinahagi rin ni Nelson na naapektuhan din ng pandemya ang kanilang online food business kung saan nag-o-offer sila ng Pinoy food.

“Malaki po talaga ang naging epekto ng strict lockdown at new directives na ipinapatupad ng government ng Vietnam. Almost 50% po ng income namin ay nawala but by the Grace of our Lord we are still able to survive and even blessed, kasi we still have the means to help and support our kababayans in our own little way.

We were doing really great po before pandemic and now we temporary stop distributing our chicharon in other parts of Vietnam because of lack of supply of pork skin and even ‘yung mga short order ng Pinoy dishes stop din,” sabi ni Nelson.

Sa social media account ng kanilang online food business kadalasang pino-post ni Nelson kapag available na ang niluto niyang free "sagip food packs"

Hindi man tiyak kung kailan matatapos ang pandemya, patuloy pa rin ang pagtulong ni Nelson sa mga kababayan sa Vietnam sa pamamagitan ng pagluluto at pamimigay ng kanyang sagip food packs:

“Hanggang sa maitawid po natin ang kahirapan na dulot ng pandemya na ito sa ating mga kababayan dito sa Ho Chi Minh, ako po ay handang tumulong sa abot ng aking makakaya para sa ating mga kababayan na nangangailangan lalong-lalo na ‘yung mga nawalan ng pagkakakitaan o trabaho. Nagpapasalamat din po ako sa ilan nating mga kababayan na nagpaabot ng kaunting tulong at nakiisa sa gawaing aking sinimulan.”