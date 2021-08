HONG KONG -- First-come, first-served basis, sasailalim diyan ang pagpasok ng Filipino domestic workers sa Hong Kong at kailangan pa ring sumailalim sa 21-day quarantine ang sinumang domestic worker pagpasok sa siyudad. Nangangahulugan ito ng hotel quarantine booking sa loob ng 21 nights at 22 days. Dagdag pa rito, sa iisang Designated Quarantine Facility o DQF lamang mananatili ang lahat ng migrant domestic workers pagdating sa siyudad.

Matatandang simula ika-30 ng Agosto, 2021, pinapayagan ng makapasok sa HK ang mga fully vaccinated Migrant Domestic Worker o MDW mula sa Pilipinas at Indonesia sa bisa ng bilateral agreements.

“So by August 30, we just have one hotel and the procedure is just the same as ever before. For those who need to come to Hong Kong, they have to buy an air ticket and get a reservation of a hotel required for that particular purpose so that they can come. It will not be centrally managed. It will definitely be a first-come, first-served arrangement in existing procedures,” pahayag ni HK Secretary for Labour and Welfare Dr. Law Chi-kwong mula sa official website ng gobyerno.

At para sa mga parating na MDW, tanging ang Tsuen Wan Silka Hotel sa Kwai Chung, Kowloon ang itinakdang DQF. Maaari ng magpa-book ang mga employer o employment agencies sa nasabing hotel simula Biyernes, ika-27 ng Agosto, 2021 sa pamamagitan ng kanilang email address: info.tsuenwan@silkahotels.com at puwede ring tumawag sa kanilang telepono bilang: 3700 3888. Nagkakahalaga ng HK$800 o mahigit PHP5,000 ang kada isang gabi para sa bawat quarantine guest. Bisitahin ang official website ng Tsuen Wan Silka Hotel para sa detalye.

Paalala naman ng Hong Kong Fair Employment Agency, kailangan ang mga sumusunod na dokumento para sa DQF booking:

Passport copy ng domestic worker

Valid employment visa

Recognised vaccination record

Mga kailangang dokumento para sa DQF booking sa Hong Kong

Istrikto din ang abiso ng HK government na hindi dapat magpabook ng flight tickets para sa mga MDW hangga't hindi nasisigurong mayroon siyang slot sa natatanging quarantine hotel para sa fully vaccinated inbound MDWs.

Ayon sa gobyerno ng Hong Kong, sa ngayon ay mayroong 409 rooms ang nag-iisang designated quarantine hotel para sa mga MDW, pero posibleng madagdagan ang mga kuwarto depende sa future demand at COVID-19 situation sa siyudad.