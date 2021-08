Watch more on iWantTFC

TAIWAN -- Sa kasalukuyan, sampung milyon na ang nabakunahan sa Taiwan kabilang na ang Pinoy migrant workers. Pero, hindi rito kabilang ang undocumented Filipino workers kaya umaapela silang maisama sa COVID-19 vaccination program ng gobyerno ng Taiwan.

Kung matatandaan, higit apatnaraang OFW sa Taiwan ang nagpositibo sa COVID-19 noong Hunyo. Naghain ng diplomatic appeal ang Manila Economic and Cultural Office o MECO sa pamahalaan ng Taiwan, para maisali ang migrant workers sa vaccination program.

“...when we filed that appeal, marami po ang nagprisinta na tumulong sa akin, mga Congressman, mga tao sa likod ng Taiwan, pati mga NGO natin dito, sumama sa atin at nag-file ng appeal. Then after that, humingi na po ako ng tulong sa representante ng Vietnam, Thailand, Indonesia, kasi sila din may migrant worker,” ayon pa kay Atty.GIlberto Lauengco, MECO Resident Representative.

Pumayag ang Taiwan government kaya't napabilang sa mga nabakunahan si Rowena, isang Pinay caretaker sa Taoyuan City.

“Nagpabakuna na ako para protektado at syempre ‘yung mga tao sa paligid ko lalo na po itong alaga ko 99 years old na, high risk na po,” kuwento ni Rowena.

Nagpabakuna rin si Katherine Corrales, isang Pilipinang English teacher.

“...sa cram schools po, kailangan po kasi 80% ng employees ay dapat nabakunahan, fully vaccinated po. Saka kung sino man ang naka-first dose lang o kahit wala pang bakuna ay kailangang magpa-swab test every week which is very unpleasant,” ani Katherine.

Pero may ilang Pinoy na hindi nabakunahan gaya ni alyas Maria na isang undocumented worker. Apela niya sa Taiwan government, isama na rin sila sa vaccination program dahil nais din nilang maprotektahan laban sa nakahahawang Coronavirus.

“...umaasa po ako na sana mabigyan din ng pagkakataong mabakunahan ang mga illegal worker na tulad namin,” panawagan ni ‘Maria.’

