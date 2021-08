Part-time household cleaners, patok sa Singapore

SINGAPORE -- Patok ngayon sa Singapore ang part-time household cleaners kaya naman simula ika-1 ng Setyembre, 2021, pormal at permanente ng bahagi ng Labor scheme sa Singapore ang Household Services Scheme o HSS, ayon sa anunsiyo ng Ministry of Manpower o MOM ng Singapore. Isa itong serbisyo ng house cleaning mula sa part-time migrant workers. Sa ilalim ng HSS, ang isang part-time domestic worker ay puwedeng magbigay serbisyo sa iba-ibang customer o household. Isa itong option kung hindi kailangan ng customer o household ang isang full-time live-in helper.

Inilunsad ng MOM ang nasabing labor scheme taong 2017 kung saan may 15 kumpanya ang kalahok. Sa kasalukuyan, mayroon ng 76 kumpanya ang nagbibigay ng part-time household workers sa ilalim ng HSS. Ayon pa sa ahensiya, maganda ang feedback na kanilang natanggap patungkol sa part-time workers para matugunan ang demand para sa part-time household work.

Sa kasalukuyan, ang source countries/regions na puwedeng mabigyan ng Work Permit sa ilalim ng HSS ay mula sa mga sumusunod:

Malaysia

China

Hong Kong

Macao

South Korea

Taiwan

Kasalukuyang Household Services Scheme source countries/regions sa Singapore

Simula ika-1 ng Setyembre, isasama na sa HSS source countries ang Cambodia.

Ayon pa sa MOM, maaari pang mapalawak ang mga serbisyong puwedeng i-offer ng HSS companies. Bukod sa house cleaning, i-a-assess ng MOM kung maaari ng idagdag ang iba pang gawain tulad ng pag-go-grocery, car washing at pet-sitting.

Nakapanayam ng TFC News ang Philippine Overseas Labor Office o POLO Singapore patungkol sa HSS at kung bakit hindi pa kasama ang Pilipinas sa source countries ng puwedeng mabigyan ng HSS work permit. Ayon kay Labor Attache Saul De Vries, ang Singapore ay isang sovereign state at nirerespeto ng Pilipinas ang kanilang mga patakarang itinatakda sa pagpasok ng mga migranteng manggagawa sa bansa.

“Walang nabanggit ang MOM na criteria sa pagpili ng mga bansang pwedeng panggalingan ng mga manggagawa para sa HSS...We have no information on when the Philippines could be included as among the source countries for HSS workers. It is the sole prerogative of the Singapore government to include or exclude labor sending countries,” pahayag ni Labatt De Vries

Wala man sa ngayon sa listahan ng HSS source countries ang Pilipinas, bukas naman ang POLO sa anumang proyektong makapagbibigay ng dagdag trabaho sa Filipino migrant workers sa Singapore.

“...we welcome any program that provides employment opportunity to Filipinos,” ani Labatt De Vries.

POLO Singapore Labor Attache Saul De Vries

Inanyayahan din ni Labatt De Vries ang mga Pilipinong manggagawa sa Singapore na dumulog sa kanilang opisina sa mga suliraning may kinalaman sa kanilang employment.

“Pangunahin sa mandato ng POLO ay ang pagbeberipika ng mga employment contract ng OFWs sa Singapore. Ang proseso ng contract verification ay isang paraan para siguruhin na ang kontrata ng mga OFW ay sang-ayon sa minimum labor standards na pinatutupad ng MOM at POEA...

...POLO also provides conciliation and mediation service to OFWs who are experiencing labor-related issues with their employer and employment agencies. It seeks to address the complaints of OFWs by talking to their employer or agency to resolve the same. Issues that could not be solved at the POLO level are referred to MOM,” ayon pa kay Labatt De Vries.