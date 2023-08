Ilang Pinoy mula ASEAN secretariat, binigyan ng pagkilala

Watch more News on iWantTFC

INDONESIA - Kinilala ng Philippine mission ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ASEAN Secretariat sa pagdiriwang ng ASEAN week at founding anniversary nito.

Binigyang pugay ang namayapang si Doctor Ponciano Intal Junior na naglingkod bilang chief economist sa Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.

“One thing for sure, he never felt like he is a boss because he works with you and he works harder than you,” sabi ni Dr. Intan Murnira Ramli, Senior Policy Fellow ng Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

Sa ngayon, higit tatlumpung Pinoy ang nagtatrabaho sa ASEAN secretariat, na mga eksperto sa kani-kanilang larangan.

“Sila po ang mga tinatawag na mga thinkers. Kanya-kanya po sila department and I thought that, you know, ito po ang contribution natin sa ASEAN, ang ating mga Pilipino mismo na nagtatrabaho doon at they are into policy-making in the regional level,” pahayag ni Ambassador and PR of the PH Mission to the ASEAN Joy Quintana.

Ipinagpapasalamat ng mga Pinoy sa ASEAN secretariat ang pagkilala sa kanilang mga naging ambag.

“It’s been a good, learning experience for me,” ani Jasper Rom, Senior Officer, Program Cooperation and Project Management ng ASEAN Secretariat.

“I love the work and now I’m thirteen years in ASEC,” sabi ni Joel Atienza, Senior Officer, Program Cooperation and Project Management ng ASEAN Secretariat.

Isa rin sa mga binigyan ng pagkilala ang head ng ASEAN community relations na si Romeo Arca Junior na malapit ng magretiro.

“Isang karangalan po sa akin na maglingkod sa Association of Southeast Asian Nations bilang isang Filipino,” ani ASEAN Community Relations Head Romeo Arca, Jr.

Sa kabila ng mga pagbabago tuloy ang trabaho ng ASEAN secretariat para sa ikauunlad ng Timog Silangang Asya at paglilingkod sa interes ng Pilipinas.

