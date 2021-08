Stranded foreigners sa NZ, puwedeng tumanggap ng pinansyal na suporta

TFC News New Zealand

NEW ZEALAND -- Maaaring mabigyan ng pinansiyal na suporta o emergency benefit ang sinumang kwalipikadong foreign national kabilang na ang stranded Filipinos na nagtataglay ng temporary visa sa New Zealand. Ang emergency benefit ay proyekto ng NZ government bilang ayuda sa mga mamamayan sa gitna ng COVID-19 pandemic na nagsimula noong Pebrero at magtatapos sa katapusan ng Agosto, 2021.

Ayon pa sa anunsiyo ng gobyerno, ang emergency benefit ay isang weekly payment para makatulong sa basic living costs ng dayuhan habang nag-aasikaso pauwi sa kanyang bansa.

Ang temporary visa na taglay ng dayuhan ay hindi dapat sponsored tulad ng visitor visa, student visa o work visa.

Ang mga sumusunod na temporary visa holders ang mga puwedeng mag-apply para sa emergency benefit:

1. may kahirapang pinansyal na walang ibang mapagkukunan ng suporta

2. o kaya'y:

hindi makauwi dahil sa mga paghihigpit sa pagbiyahe dulot ng COVID-19

nag-aasikaso ng pag-uwi sa sandaling magagawa na ito

o hindi makauwi sa kasalukuyan dahil sa iba pang mabuting dahilan (halimbawa, malubhang karamdaman o pinsala) ngunit uuwi sa sandaling magagawa na ito

3. mayroong account sa bangko sa New Zealand

4. may numero ng Inland Revenue (IRD) (maaari kang kumuha nito makaraang maaprubahan ang iyong benepisyo)



5. may pasaporte

Ang emergency benefit ay matatanggap ng kwalipikadong dayuhan hanggang ika-31 ng Agosto, 2021 at depende sa sitwasyon ng indibidwal. Ito ang weekly financial assistance na maaaring matanggap:

Sitwasyon ng dayuhan Financial support kada linggo Single, aged 16-24 years $239.70 o mahigit ₱12,000 Single, aged 25+ years $278.50 o halos ₱14,000 Have a partner and children $481.30 o mahigit ₱24,000 A sole parent $406.78 o mahigit ₱20,000

Weekly financial assistance na maaaring matanggap ng kwalipikadong mga dayuhan mula sa gobyerno ng NZ hanggang August 31, 2021

Sa mga Filipino temporary visa holder sa NZ na interesadong mag-apply para sa emergency benefit, maaaring bisitahin ang link na ito para sa detalye.