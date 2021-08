Kapakanan ng OFWs sa Taiwan, prayoridad ng MECO

Watch more on iWantTFC

TAIWAN -- Katatalaga lang nitong ika-1 ng Agosto, 2021 kay Manila Economic and Cultural Office o MECO Resident Representative to Taiwan Atty. Gilbert Lauengco. Pinalitan niya si dating MECO Chairman Angelito Banayo na nagbitiw na sa puwesto nito lang Hulyo.

Walang diplomatic ties ang Taiwan at Pilipinas kaya’t walang Embahada ng Pilipinas dito kundi, isang De Facto Embassy, ang MECO.

“Ang first priority ko talaga is magkaroon ng inclusivity yung isama ang lahat ng stakeholders sa pagpupulong because ang aking priority is always the workers saka yung mga Pilipinong nandito,” ani Atty. Lauengco.

Bukod sa pag-aasikaso sa mga OFW, pangalawang prayoridad ng MECO ang larangan ng trading sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas.

“...bakit trade? Kasi kung may mga taong mag-invest sa atin, gagawa tayo ng mga trabaho. At ang understanding ko, p’ag nakapag-convince tayo ng mga investor papunta sa atin, bibitbitin nila ang mga Pilipinong nagta-trabaho rito. So, maiuwi ko ‘yung ibang Pilipino,” pahayag ni Atty. Lauengco.

Ipagpapatuloy rin ni Atty. Lauengco ang agricultural exchange.

“...marami silang advances in agriculture dito, gusto kong matutunan ng mga Pilipino. Parang mas malaking mga gulay, paanong magpatubo kasi kailangan natin ‘yan sa Pilipinas, na mag-improve ang ating agrikultura. Kaya nga’t may parating dito na 50 hopefully na mga bata na mag-aaral ng agrikultura dito sa Taiwan,” sabi ni Atty. Lauengco.

Balak ding isulong ng bagong resident representative ang pagpapadala rito ng professionals gaya ng mga guro at doktor.

“...although medyo mahirap ngayon dahil pandemic, hopefully ‘pag gumaan gaan makapag-exchange tayo ng mga teacher para magkaroon tayo ng additional na tao na makapunta rito na makapagtrabaho na guro...and then lastly po is ‘yung health para ‘yung mga doctor natin mag-exchange views,” dagdag ni Atty. Lauengco.

Humihingi din ng dispensa ang MECO dahil sa pandemya ay maraming serbisyo ang nalimitahan sa tanggapan nila subalit, balak nilang ibalik ang serbisyong MECONNECT kung saan sila mismo ang pupunta sa factory dormitories para magbigay ng serbisyo sa mga kababayan sa Taiwan.

Bilang bagong resident representative, hiling ni Atty. Lauengco ang pang-unawa at higit sa lahat, ang pagtutulungan ng mga Pilipino lalo na’t nasa gitna pa rin ng pandemya ang Taiwan.

