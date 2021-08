HONG KONG -- Lumahok ang Pilipinas sa 2021 Hong Kong Trade and Development Council o HKTDC Food Expo na ginanap sa Hong Kong Convention Exhibition Centre o HKCEC noong ika-12 hanggang ika-16 ng Agosto, 2021. Bumida rito ang mga produktong Pinoy na nagsisimbolo ng #PhilippineFlavours na siyang kampanya ng Philippine Trade and Investment Center o PTIC-Hong Kong sa ilalim ng opisina ng Philippine Consulate General o PCG.

Ang booth ng Pilipinas sa 2021 Hong Kong Trade and Development Council Food Expo

“The relationship between the Philippines and Hong Kong is very important not only because of their proximity but also because they see each other as important trading partners...For this campaign, we aim to promote Filipino products to Hong Kong, China, and even other parts of the world and provide a channel for Hong Kong’s general public to know more about the Filipino food and beverage,” pahayag ni Philippine Consul General to HK Atty. Raly Tejada sa website ng DTI-HK.

Sa panayam ng TFC News, ibinahagi ni PTIC Vice Consul (Commercial) and Commercial Attache Roberto Mabalot, Jr. na ito ang pinaka-unang trade fair sa HK na pisikal na sinalihan ng Pilipinas magsimula ang pandemya.

“Ito ay ginawa upang masuportahan ang ating mga kababayang exporters na nahihirapan dahil sa pandemya. Ito rin ay para masuri kung anong pagkain, sangkap, at inuming Pilipino ang papatok sa panlasa ng mga taga-Hong Kong,” ani Vice Consul (Commercial) and Commercial Attache Mabalot.

Ilan lamang sa mga produktong Pinoy na bumida sa food expo ay ang gourmet tuyo, chili garlic, moringa o malunggay products, tsokolate at strawberry alamang.

Ang mga produktong Pilipino sa 2021 HKTDC Food Expo

“Ginamit natin ang #PhilippineFlavours nang nakiisa tayo sa Food Expo 2021 dahil makakahon nito lahat ng pagkaing Pilipino, kasama na dito ang mga sangkap at inumin,” dagdag ni Commercial Attache Mabalot.

Mainit din ang pagtanggap ng Hong Kongers sa mga produktong gawa ng Pilipino.

“Hindi kagulat-gulat na malugod na tinanggap ng mga taga-Hong Kong ang pagkain, sangkap, at inuming Pilipino. Bago pa man tayo lumahok sa Food Expo, naniniwala na tayo na hindi naiiba ang ating panlasa sa kanila. Pareho nating gusto ang matatamis na pagkaing may kaunting anghang. Hindi rin natin maikakaila na marami tayong pagkain na naimpluwensyahan ng kanilang kultura,” sabi ni Commercial Attache Mabalot.

(Left to right) Consul Sheila Monedero-Arnesto, Consul General Atty. Raly Tejada, and Commercial Attache Roberto Mabalot, Jr. sa booth ng Pilipinas ng 2021 HKTDC Food Expo

Patuloy ang Philippine government sa pagpapalawak ng dayuhang merkado para sa Pinoy products bilang pagsusulong sa ekonomiyang tinamaan ng pandemya.

“Napaka-importante na ipakita at ipadama ang ating supporta sa kapwa nating mga Pilipino lalo na ngayong nasa gitna tayo ng pandemya. Pandemya man o hindi, hindi mananawa ang ating gobyerno sa pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi ito mapapagod na maghanap at maglunsad ng mga proyekto upang mapasok natin ang ating produkto sa mga foreign market. Dahil kung lumakas ang pag-eexport ng ating produkto, makakaahon ang lahat mula sa gumagawa ng produkto hanggang sa ating ekonomiya,” pahayag ni Commercial Attache Mabalot.