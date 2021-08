SINGAPORE -- Mamimigay ng free medical grade surgical masks at N95 masks ang Temasek Foundation sa bawat household sa Singapore, kabilang na ang mga pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang proyektong StayMasked. Ang Temasek Foundation ay isang Singapore-based non-profit philanthropic organisation na tumutulong para mas mapaunlad ang mga komunidad sa nasabing bansa.

May nakalaan sa bawat household ng mga sumusunod na libreng face masks: 50 pieces ng medical grade surgical masks na puwedeng nasa loob ng 2 boxes with 25 pieces each box o isang buong box na naglalaman ng 50 pieces na surgical masks at isang kahon ng 25 pieces ng N95 masks na may Particle Filtration Efficiency o PFE > 95%.

Free medical grade surgical masks at N95 masks na ipamimigay sa Singapore ng Temasek Foundation

Layon ng proyektong ito na bigyang proteksyon ang lahat ng mamamayan sa SG laban sa mas nakahahawang bagong variants ng COVID-19.

Sa loob ng isang buwan, mula ika-26 ng Agosto hanggang ika-26 ng Setyembre, 2021, maaaring i-claim ang free medical grade masks sa mahigit 130 participating collection outlets island-wide. Bisitahin ang link na ito para sa listahan ng supermarkets at malls na kabilang sa collection points para makapamili ng pinakamalapit na outlet sa inyong lugar. Kailangan lamang ipresenta ng household representative ang kanilang SP Group utilities (residential) bill account na may klarong barcode.

Mga kailangang dalhin para ma-claim ang free medical grade surgical masks at N95 masks

Pinapayuhan ang bawat magkiclaim na magdala ng sariling bag sa pagkolekta ng free masks dahil hindi magbibigay ng bags ang participating collection outlets. Paalala rin ng Temasek na may sapat na supply sa bawat household ng siyudad kaya’t hindi kailangang mag-unahan sa pagkuha ng libreng face masks.

Inaanyayahan ang bawat mamamayan sa SG kabilang na ang mga Pilipino na makipag-ugnayan sa Temasek Foundation para sa mga katanungan sa mga sumusunod na contact information:

Facebook page: @TemasekFoundation

StayMasked hotline: 1800-738-2000