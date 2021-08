2021 global youth essay competition, tatanggap ng entries hanggang Nov. 30

JAPAN -- Nagsimula na ang pagtanggap ng entries para sa 2021 Global Youth Essay Competition ng ika-15 ng Agosto na magtatapos sa ika-30 ng Nobyembre, 2021.

Ang proyektong ito ay inilunsad para sa mga kabataan worlwide ng International Christian University o ICU na isang private university sa Tokyo, Japan at Japan ICU Foundation na isang independent educational foundation na naka-base sa New York City. Layon ng dalawang establisimento na i-educate ang mga kabataan at mga mamamayan para sa global justice and peace.

Taun-taong inilulunsad ang nasabing essay writing na naka-angkla sa human rights and current events ang mga paksa ng sanaysay.

Ngayong 2021, ang mga puwedeng gawan ng sanaysay ay ang mga sumusunod na paksa:

Equal access to quality education

Importance of gender equality

Changes on COVID-19 management to make a better society

Ang mga sumusunod naman ang mga patakaran para sa mga kabataang maaaring sumali sa contest:

Ang entrant ay dapat 14 hanggang 18 taong gulang

Ang entrant ay naninirahan sa labas ng Japan

Bawal sumali ang mga kasalukuyang mag-aaral sa mga pamantasan o kolehiyo

Hindi lalampas sa 650 words ang essay

Nakasulat sa wikang Ingles ang sanaysay

Mga patakaran sa pagsali sa 2021 Global Youth Essay Competition

Ayon pa sa ICU, ang mga sumusunod ang naghihintay na mga pabuya sa mga mananalong sanaysay:

Top Prize: Two round-trip airline tickets to Tokyo in the summer of 2022 para sa winner at kanyang

guarantor. Kasama sa biyahe ang pagbisita sa private university ng ICU sa Tokyo.

May option din ang winner na piliin ang 100,000 yen o katumbas ng halos 46,000 pesos (1 winner)

Second Prize: 50,000 yen o halos 23,000 pesos gift card (1 winner)

Third Prize: 5,000 yen o mahigit 2,000 pesos gift card (10 winners)

Sa mga Pilipinong kabataan na interesadong magpasa ng essay, bisitahin na ang link na ito para sa iba pang detalye. Dito naman ang link para sa mga gustong mag-sign up at kailangang gumawa ng free account upang makasali sa contest.