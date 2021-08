Watch more on iWantTFC

NEW ZEALAND -- Pinaiiral ngayon ang nationwide lockdown o level four alert sa New Zealand hanggang August 20.

Matatandaang sa loob ng isandaan at animnapu't-siyam na araw o mahigit limang buwan ay walang naitalang kaso ng COVID-19 sa New Zealand. Pero nito lamang Martes, inanunsyong may isang nagpositibo sa Auckland.

Walang tao sa lansangan ng Auckland, na sumasailalim sa pitong araw na lockdown. Apektado rin ang coastal town ng Coromandel, na hanggang August 24 din ang lockdown. tahimik ang ilang kalsada habang may pila ng mga mamimili sa ilang supermarket.

Shop assistant naman sa isang grocery shop sa Queenstown ang Pinay na si Grace Tayag. Sabi niya, dumagsa rin ang ilang customers sa kanilang lugar.

“...dagsa ang tao rito nung nalaman nilang level 4 pala. Tapos unang naubos, bread and milk," kuwento ni Grace.

Minabuti na ng gobyernong magpatupad ng lockdown, sa pangambang tumaas ang mga kaso ng bagong variant ng COVID-19.

“First, that we are dealing with the Delta variant. The second thing it tells us is that it is linked, the current genome sequencing of cases in the New South Wales outbreak. Our case has originated in Australia," pahayag ni NZ Prime Minister Jacinda Ardern.

Tanging essential establishments lang ang pinapayagang mag-operate sa bansa gaya ng ospital, supermarket at grocery stores. Inabisuhan ang publiko na magsuot ng masks at iba pang health protocol.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.