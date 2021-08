Watch more on iWantTFC

TAIWAN -- Napilitang umuwi ng Pilipinas ang isang Pinay caretaker matapos ang tatlong taon nang pagtatrabaho sa Taiwan. Binahagi ni Glaiza sa TFC News na hindi na siya nagpa-rehire sa kanyang amo dahil umano sa hindi maayos na kondisyon sa kanyang trabao.

“Walang day-off, mahirap, walang privacy. Nakapalibot ang CCTV, kahit sa kwarto, maraming CCTV. Magbihis nga ako sa CR, hindi pwede sa kwarto,” kuwento ni Glaiza.

Tiniis ni Glaiza ang lahat dahil balak niya sanang lumipat sa pabrika pagkatapos ng kontrata. Pero hindi umano siya pinayagan ng kanyang taiwanese broker.

“Hiningian ko sya ng transfer paper para makahanap ako ng ibang trabaho sa ibang factory, ayaw niya ako bigyan. Nakiusap ako sa kanya, nagmakaawa ako, umiiyak na ako talaga na bigyan ako ng transfer paper para makaalis na nga ako dito sa amo ko, hindi nya ako binigyan,” sabi ni Glaiza.

Mag-eexpire na noon ang Alien Residence Certificate o ARC ni Glaiza, kaya humingi na siya ng tulong.

“...nagreklamo po ako, tumawag po ako ng Labor. So ginawan po ako ng case number may kaso na po at sabi...tatawagan na lang. Hintay naman ako ng hintay walang tawag,” ani Glaiza.

Humingi rin ng tulong si Glaiza sa OWWA Kaoshiung. Pero... hinala niya, hindi siya nabigyan ng sapat na tulong.

“...sabi sa akin ayaw daw nila panghimasukan kasi negosyo ‘yun ng broker. Kasi kung ako daw ang aalis sa broker, mawawalan daw ng pagkakitaan ang broker, business daw kasi yun...kung gusto ko daw talaga lumipat, maghanap daw ako bagong broker na willing bayaran ang broker ko ngayon para makalipat ako,” paglalahad ni Glaiza.

Paliwanag naman ng OWWA...

“...kung nagsisingilan man ang 2 broker sa kanila po yun hindi natin pwede panghimasukan pero kung ikaw na ang sinisingil ng magkabilang panig, bawal po yun..nag-offer po kami kung gugustuhin niya na pag-usapan dito sa POLO dito sa aming opisina...ang kanyang reklamo. Na hindi siya pwedeng pilitin ng kanyang amo na umuwi kahit pa man meron na siyang ticket,” sabi ni Welof Jun Mendoza, OWWA Welfare Officer ng MECO-POLO Kaoshiung.

Kaya’t mabigat man sa kanyang loob, nagpasya na lamang si Glaiza na umuwi sa Pilipinas. Pero mag-a-apply siya ulit sa Taiwan kapag maayos na ang lahat:

“...sabi ko, walang tutulong sa akin dito. Kahit kapwa ko Pilipino, ganoon ang advise sa akin. Nanghina na ang loob ko, kaya sabi ko uwi na lang talaga ako.”

