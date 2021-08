178 Filipinos mula Malaysia, narepatriate na

KUALA LUMPUR, MALAYSIA -- 178 Filipinos ang narepatriate mula sa Malaysia, Miyerkules, ika-18 ng Agosto, 2021. Pinondohan ng Philippine government ang special chartered repatriation flight sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs na isinakatuparan ng Embahada ng Pilipinas sa Malaysia.

Ayon pa sa Embahada, karamihan sa mga returning Filipino ay mga na-stranded sa Malaysia dahil sa kanselasyon ng commercial flights dahil na rin sa mga pinairal na travel ban.

Mga Pinoy repatriate mula Malaysia na tinulungan ng Philippine government

Bukod pa sa libreng pamasahe, binigyan din ang bawat repatriate ng N95 face mask at face shield kasama na ang free RT-PCR testing.

Pahayag pa ni Philippine Ambassador to Malaysia Charles Jose na patuloy nilang imo-monitor ang kalagayan ng mga kababayan sa Malaysia para makapagbigay ng karampatang ayuda.

“Today's repatriation was the first chartered flight organized by the Embassy this year, as part of our ongoing efforts to assist Filipinos, who are affected by the lockdown and the travel ban,” sabi ni Ambassador Jose.

Mga kababayan mula Malaysia na narepatriate, Miyerkules, ika-18 ng Agosto, 2021

Nagbukas pa ng ibang channels ang Embahada para makatulong sa mga kababayan simula nang pairalin ang lockdown sa Malaysia noong Marso 2020.

Isa sa nakinabang sa pagdaan sa pagpaparehistro via online assistance para sa repatriation ay si Maria Necita Rivera dela Cruz.

Si Maria Necita Rivera dela Cruz, repatriate mula Malaysia

“Nag-apply lang po ako ſpara sa] chartered flight at nagpapasalamat ako sa tulong na ibinigay ng Embahada dahil tinugon po nila ‘yung hiningi ko na makauwi ng Pilipinas para makasama ko [ang] pamilya ko," ani dela Cruz, isa sa mga repatriated Filipino mula Malaysia.

Kabilang din sa special repatriation flight ang mag-asawang sina Rosalindo at Natividad Salon na natengga sa Kuala Lumpur dahil sa travel ban.

Ang Filipino couple repatriate mula Malaysia na sina Rosalindo at Natividad Salon

“Naghintay po kami ng flight dahil na-stranded po kami, galing pa kami sa Sarawak. Nagpapasalamat po kami sa Philippine Embassy at sa Department of Foreign Affairs na tinulungan po kami,” pasasalamat ng mag-asawa.

Hinihikayat ng Embahada ang mga Pilipino sa Malaysia na nangangailangan ng tulong na makipag-ugnayan sa ahensiya sa mga sumusunod na contact information: