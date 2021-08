Special relief flight, ikinasa para sa mga Pilipino sa Myanmar

MYANMAR -- Nagkasa ng special relief flight para sa mga Pilipino sa Myanmar ang Embahada ng Pilipinas sa nasabing bansa. Nakatakda sa ika-30 ng Agosto ang biyahe pauwi ng Pilipinas sa pamamagitan ng Yangon-Vientiane-Manila Special Relief Flight via Myanmar National Airlines o MNA.

370 USD o kulang kulang 19,000 pesos kada tao ang halaga ng economy class ticket kasama na ang 30kg check-in baggage ayon sa Embahada at cash only basis ang pagbabayad. Aabisuhan ng Embahada ang registrant via email kung kailan ang pick up ng ticket.

Hinihikayat ng Embahada ang mga Pilipino sa Myanmar na gusto ng umuwi sa Pilipinas na magparehistro hanggang 1200H ng Linggo, ika-22 ng Agosto 2021 via online sa link na ito.

Sa mga Pilipinong kailangan ng tulong para sa pamasahe pauwi sa Pilipinas, maaaring makipag-ugnayan sa Embahada sa pamamagitan ng kanilang email address: yangonpe.atn@gmail.com.

Samantala, sa mga Pilipino sa Myanmar na interesadong magpabakuna ng COVID-19 vaccine, magparehistro lamang sa link na ito para sa survey ng Embahada.

Paalala pa ng Embahada sa mga kababayan na iwasang lumabas ng mga tahanan kung hindi naman talaga kailangan alinsunod na rin sa umiiral na polisiya ng gobyerno na Stay-Home Program na epektibo hanggang ika-22 ng Agosto, 2021.