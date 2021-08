SINGAPORE – Naglabas ng vaccination-differentiated visitation approach ang Ministry of Health o MOH ng Singapore para maiwasan ang COVID-19 transmission sa kanilang mga ospital at bilang proteksyon sa vulnerable patients. Simula ika-19 ng Agosto, 2021, nakadepende na sa COVID-19 vaccine status ng visitor ang pagbisita nila sa kanilang pasyente: fully vaccinated, partially vaccinated at unvaccinated visitors. ​

Ayon sa ahensiya, ang fully vaccinated visitors kasama na ang mga fully recovered na dinapuan ng COVID-19 na nagtataglay ng valid Pre-Event Test o PET ay hindi na kailangang sumailalim sa pre-visit COVID-19 test. Kailangan lamang ipresenta ng visitor ang kanyang proof of vaccination gamit ang HealthHub o TraceTogether app.

Kailangan namang magpakita ng mga partially vaccinated individuals ng negatibong pre-visit COVID-19 test result bago sila papasukin sa ward, simula August 19, 2021.

Samantala, ang mga unvaccinated visitor ay hindi papayagang makapasok sa hospital wards kung walang maipiprisentang negatibong COVID-19 test results sa pamamagitan ng antigen rapid test o ART o ‘di kaya’y ng polymerase chain reaction o PCR test sa loob ng bente kwatro oras ng pagbisita.

Umiiral sa lahat ng ospital sa Singapore ang “30 minutes only visitation” anuman ang vaccination status. Maaari lamang mabigyan ng mas mahigit sa 30 minutong pagbisita ang indibidwal sa pamamagitan ng case-to-case basis at kung ang kanilang pasyente ay pasok sa mga sumusunod na criteria:

a. Paediatric patients;

b. Birthing/post-partum mothers; and

c. Patients requiring additional care support from caregivers.

Hospital patients sa Singapore na ang visitors ay maaaring mabigyan ng higit 30 minutong visitation

Ang mga bisitang nabigyan ng mahigit sa 30 minutong visitation ay kailangang magpakita ng negatibong COVID-19 test result anuman ang kanyang vaccination status.

Paalala pa ng ahensiya na tanging MOH-approved COVID-19 test providers lamang ang kinokonsiderang valid pre-visit testing result. Bisitahin ang link na ito para sa listahan ng mga aprubadong COVID-19 test providers ng MOH.

Source: Ministry of Health Singapore