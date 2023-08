Sokor Asian Contents & Film Market bukas sa Pinoy film makers

PHILIPPINES - Inaanyayahan ang Filipino production companies na lumahok sa Asian Contents & Film Market o ACFM, ang networking at business arm ng Busan International Film Festival o BIFF.

Pangungunahan ng Film Development Council of the Philippines o FDCP ang paglahok ng Pilipinas sa ACFM na gaganapin sa October 7-10 sa South Korea.

Asian Contents & Film Market bukas sa Filipino production companies

Magbibigay ito ng oportunidad sa participants para makapagnetwork sa mahigit 2,000 industry professionals mula sa mahigit 50 bansa.

Ayon pa sa FDCP, ang ilang mapipiling delegado ay bibigyan ng ACFM Badges at access sa mga sumusunod:

- Market events

- ACFM 2023 participants' database

- Online Website

- Online and P&I Screenings

- Pre-registration for meetings with APM projects and Busan Story Market official selections

- Market Shuttle Service

Para mag-apply para sa badge, kailangang i-fill out ang form na ito.

August 25 ang deadline ng aplikasyon.