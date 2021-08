Work from home, pinaiiral sa government agencies sa Bangkok, Thailand

THAILAND -- Pinaiiral ngayon ang work-from-home sa government agencies sa 29 probinsiya sa Thailand kabilang na ang Bangkok base na rin sa anunsiyo ng Tourism Authority of Thailand o TAT. Hinihikayat naman ang mga pribadong kompanya na magpairal din ng work-from-home scheme sa kanilang mga empleyado para masugpo ang patuloy na pagtaas ng Coronavirus cases sa bansa.

Alinsunod na rin ang polisiya sa expanded COVID-19 restrictions para sa Maximum and Strict Controlled Areas o Dark-Red Zone provinces na mula sa labintatlo ay nadagdagan pa at naging 29 probinsiya na. Epektibo ang direktiba mula pa noong ika-3 ng Agosto at tatagal hanggang katapusan ng kasalukuyang buwan.

29 Dark-Red Zone provinces sa Thailand mula August 3 to 31, 2021:

Bangkok Ang Thong Ayutthaya Lop Buri Kanchanaburi Nakhon Nayok Nakhon Pathom Nonthaburi Pathum Thani Phetchaburi Prachuap Khiri Khan Ratchaburi Samut Prakan Samut Sakhon Samut Songkhram Saraburi Sing Buri Suphan Buri Chachoengsao Chon Buri Prachin Buri Rayong Phetchabun Tak Nakhon Ratchasima Narathiwat Pattani Songkhla Yala

Kaugnay nito, nag-anunsiyo ang Embahada ng Pilipinas sa Bangkok na tatanggap lamang sila ng consular services para sa emergency cases. At simula Lunes, ika-16 ng Agosto, ihihinto na muna ng Embahada ang appointment system sa pamamagitan ng email na papalitan ng online request form.



Sa mga Pilipino sa Thailand na kailangan ng consular services, maaaring ma-access dito ang online request form.



Ilan sa emergency cases na maaaring makonsidera ng Embahada ang mga sumusunod:

Visa expiration

Renewal of visa

Renewal of employment contract/work permit

Passport validity is less than 6 months

Travel to the Philippines

Makatatanggap ng appointment email confirmation sa loob ng 3 working days ang mga aplikanteng kwalipikado sa emergency criteria.

Paalala pa ng Embahada na hindi tatanggap ang ahensiya ng walk-in applicants alinsunod sa COVID-19 safety protocols.

Para sa mga katanungan, maaaring maipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Bangkok, Thailand sa mobile number +66-89-926-5954.