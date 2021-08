Mga Pinoy sa Timor-Leste, tumanggap ng ayuda

TIMOR-LESTE -- Nakatanggap ng relief assistance ang 600 Pilipino sa Timor-Leste mula sa Embahada ng Pilipinas sa Dili, Timor-Leste. Ito na ang ika-anim na pagbibigay ayuda sa Filipino community mula na rin sa Monthly Relief Assistance ng Embahada sa mga naapektuhan ng paghagupit ng Cyclone Seroja sa bansa noong ika-4 ng Abril, 2021.

Pagbaha sa Timor-Leste dahil sa pananalasa ng Cyclone Seroja noong Abril 4, 2021

“Nagsimula ito sa pakikipag-ugnayan ng Embahada sa Association of Filipinos in East Timor (AFET) noon Marso 2021...ang Cyclone Seroja sa Timor-Leste ay nagdulot ng historic flashfloods sa buong Dili at nakapinsala ng parehong mga tao at pag-aari. Minabuti ng Embahada na gawing buwan buwan ang relief operations para sa mga Pilipino simula noong mapinsalang Cyclone Seroja,” pagbabahagi ni Atty. Laser Blitz B. Sumagaysay, Chargé d’ Affaires, a.i. / Acting Head of Post ng Philippine Embassy sa Dili, Timor-Leste.

Major road damage sa Timor-Leste dahil sa pananalasa ng Cyclone Seroja noong Abril 4, 2021

Isa ring dahilan ng relief operations para sa mga kababayan ayon kay Atty. Sumagaysay ay ang ibinabang “Mandatory Confinement” sa Dili noong Marso hanggang Hunyo 2021 na katumbas ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Pilipinas.

Mga Pinoy volunteer na nagrepack ng relief assistance para sa mga kababayan sa Timor-Leste

Nakatanggap ang mga recipient ng basic necessities tulad ng bigas, canned goods, coffee, noodles, biscuits, eggs, at iba pa.

Ilan sa 600 Pilipinong nakatanggap ng relief assistance sa Timor-Leste

Samantala, ang buong Timor-Leste ay kasalukuyang nasa “State of Emergency” mula pa noong Marso 2020, maliban na lamang noong Marso-Hunyo 2021 na isinailalim sa “Mandatory Confinement” ang Dili at COVID-19 hotspot districts.

“Mababa ang COVID cases sa Timor-Leste at isang factor ang pagsarado ng buong bansa to international travel (except special flights) simula Abril 2020. Malaking tulong din ang mga international developing partners ng Timor-Leste tulad ng Australia, US, EU, ADB, at WHO sa pagsugpo sa COVID-19,” ani Atty. Sumagaysay.

Tatlong chartered repatriation flights na rin ang naikasa ng Embahada noong May at November 2020 at nitong June 2021 kung saan halos 200 kababayan na ang napauwi nila sa Pilipinas.

“meron din po tayong na-assist na foreign nationals na sumabay sa DFA repatriation flights papuntang Manila galing Timor-Leste (i.e. nationals ng Japan, South Korea, at US). Nailipad din pauwi ang 3 bangkay ng ating mga kababayan (non-COVID-19 deaths),” pagbabahagi ni Atty. Sumagaysay.

Libre ang COVID-19 vaccination para sa mga mamamayan sa bansa kabilang na ang mga Pilipino at halos lahat din ng mga Pinoy sa Dili ay fully vaccinated na.

Dagdag pa ni Atty. Sumagaysay, bukas ang Embahada mula Lunes hanggang Biyernes ngunit dahil sa COVID-19 protocol ay naka-appointment system ang pagpunta sa Embahada, maliban sa mga emergency.

At sa lahat ng mga Pilipino sa Timor-Leste na mangangailangan ng assistance mula sa Embahada, maaaring makipag-ugnayan sa kanila sa mga sumusunod na contact information:

Embassy Assistance to Nationals (Hotline) +670-7792-8092 (also WhatsApp)

Landline number: +670-331-0407.

E-mail: dilipe.consular@dfa.gov.ph

“Pwedeng ilapit ng ating mga kababayan sa Embahada sa Timor-Leste ang anumang concerns nilang konsular/passport/authentication, humanitarian/Assistance to Nationals, at legal,” sabi ni Atty. Sumagaysay.