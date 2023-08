Ika-56 anibersaryo ng ASEAN ipinagdiwang

Watch more News on iWantTFC

INDONESIA - Malayo na ang nakamit na tagumpay ng Association Of Southeast Asian Nations o ASEAN sa loob ng limamput-anim na taon mula nang itatag ito.

Kabilang dito ang pagpapatibay ng ugnayan at kooperasyon ng mga bansa at pagsusulong ng kapayapaan sa Timog-Silangang Asya.

“ASEAN has further strengthened cooperation to sustain its relevance in responding to regional and global challenges, and in maintaining economic development, and prosperity for the benefit to all its people,” pahayag ni ASEAN Secretary-General Kao Kim Hourn.

Ang Pilipinas ay isa sa limang founding member-states kasama ang Indonesia, Malaysia, Thailand, at Singapore.

Ngayong taon ipinagdiriwang ang 56th founding anniversary. Ang programa ay ginanap sa Nusantara hall sa ASEAN headquarters sa Jakarta.

Ikinatuwa ni Indonesia President Joko Widodo na sa loob ng limampu’t-anim na taon, naging payapa, matatag at maunlad ang rehiyon sa gitna ng mga hamon.

Tampok sa selebrasyon ang tradisyunal na Nasi Tumpeng, isang Indonesian rice dish na hitik sa mga gulay at karne na simbolo ng galak at pasasalamat.

Nagtanghal din ang mga estudyante ng Sekolah Perkumpulan Mandiri.

“There are 650 million that are considered citizens of ASEAN by virtue of the 10-member countries who are members of this organization. So, Happy ASEAN Day. Mabuhay ang ASEAN,” sabi ni Ambassador and Permanent Representative to ASEAN Joy Quintana.

“Happy ASEAN Day sa ating lahat. Isang karangalan syempre sa akin ang maging emcee dito sa 56th ASEAN Day,” sabi ni ASEAN Community Relations Head Romeo Arca, Jr.

