Bilateral relations ng Pilipinas at Laos, mas pinagtibay

MANILA - Mas pinagtibay pa ang bilateral relations ng Pilipinas at Laos sa nagdaang 2nd Philippines-Laos Joint Commission on Bilateral Cooperation o JCBC noong August 3-4 sa Vientiane, Laos.

Suportado ng Pilipinas ang ASEAN Chairship sa 2024 ng Laos. Nagpulong sina Philippines Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Lao Foreign Minister Saleumxay Kommasith patungkol sa mahahalagang aspeto ng relasyon ng dalawang bansa.

Si Secretary Enrique A. Manalo (left) at Laos’ Foreign Minister, Mr. Saleumxay Kommasith (right) sa 2nd JCBC

Bukod sa pagtalakay ng kooperasyon sa seguridad at defense, health, gender and women development, at trade and investment, binigyang halaga rin ang magandang relasyon ng dalawang bansa na malaking tulong sa pagpapataas ng kolaborasyon sa mga proyekto tulad ng renewable energy, technology at communication, tourism, education at sports, at disaster management.

Ayon pa sa DFA, tinalakay rin ng dalawang opisyal ang posibleng direct flights para mas palakasin pa ang pagnenegosyo at turismo sa pagitan ng Pilipinas at Laos.

Nakipagpulong din sa Filipino community si Manalo sa embahada sa Vientiane. Tinatayang may 2,000 na Pilipino ang nagtatrabaho sa Laos kung saan karamihan sa kanila ay nasa sektor ng edukasyon at hospitality.

Naitatag ang bilateral relations ng Pilipinas at Laos taong 1955.