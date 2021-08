Higit 75% ng UK adults fully vaccinated na, 65% populasyon ng Belgium bakunado na rin

LONDON - Higit 39 milyon o higit 75% ng UK adults ang fully vaccinated na ayon sa Department of Health and Social Care.

Ayon rin sa kanilang datos, 60 libong UK deaths at 22 milyong infections ang napigilan dahil sa matagumpay na vaccine rollout.

“It is so important that those who haven’t been vaccinated come forward as soon aspossible to book their jabs,” pahayag ni Prime Minister Boris Johnson.

Hinihikayat ni Prime Minister Boris Johnson ang kanyang mga kababayan na magpabakuna na sa lalong madaling panahon.

Sa katapusan ng Setyembre, dapat may full vaccination status para makapasok sa nightclubs at malalaking venue sa England. Ilang bansa pa ang umakyat na sa listahan ng green list. Ibig sabihin, hindi na nangangailangan ng isolation pagbalik sa bansa. Pero ang Pilipinas ay nasa red list pa rin.

Sa Belgium,65% ng populasyon ang fully vaccinated na, samantalang 71% ang nakatanggap ng first dose at naghihintay na lang ng kanilang ikalawang dose.

Inilunsad din ang rolling vaccine bus sa Belgium kung saan hindi na kailangan ng appointment para sa unang dose. Sa pangalawang dose, kailangan ng pumunta sa vaccination site.

Isinusulong naman ng ilang grupo na tuluyan ng alisin ang mandatory facemask, pero may ilan ang hindi sang-ayon dito.

“Para sa akin since nagwo-work ako sa isang shopping mall, at iba’t iba pong mga tao ang pumupunta roon sa amin, maraming turista so hindi pa rin po namin alam kung safe kami. Kaya para po sa akin mag-wear pa rin po ng mask”, sabi ni August Mateo, sales consultant, H&M.

Sa Paris,kahit may banta ng pagkalat ng Delta variant, Dumagsa ang mga Pranses at mga turista sa harapan ng Eiffel Tower sa pagtatapos ng Tokyo Olympics sa Japan. Inabangan nila ang hand-over ceremony mula Tokyo papuntang Paris para sa hosting ng susunod na Olympics sa2024.

Masayang sinalubong ng mga Prases ang turn-over ceremony ng Olympics mula Tokyo papuntang Paris. Huling nag-host ng Olympics ang Paris noong 1924 o halos isandaang taon na ang nakalilipas.

Mahigit 62% ng adult population ng France ay fully vaccinated na.

(Mula sa pinagsamang ulat nina Rose Eclarinal, Raquel Crisostomo at Bong Agustinez)