Indochina tour patok sa mga turistang Pinoy sa Cambodia

CAMBODIA - Patok pa rin sa mga bakasyonistang Pinoy ang Indochina tour kung saan malilibot ang magkakaratig na bansang Thailand, Cambodia at Vietnam para matikman ang Chinese at Indian influence sa magkakarugtong o border nations na ito.

Anim na buwang pinaghandaan ni Dane Ephraim at ng lima niyang kaibigan ang kanilang Indochina tour.

December 2022 pa lang ay nagbook na ang magkakaibigan ng kanilang plane ticket patungong Thailand kaya nakuha nila ang round trip sa halagang 8,000 pesos bawat isa. Nasa 7,000 pesos naman ang kanilang accomodation.

Siyam na oras ang biyahe nila sa bus mula Bangkok, Thailand papuntang Siem Reap sa Cambodia. Super enjoy ang grupo sa pagbisita sa pinakamalaking religious structure sa buong mundo-ang Angkor Wat.

Sa halagang 2,000 pesos, malilibot na ang mahigit 162 hectares ng templong ito.

“Na culture shock kasi para siyang province pero it’s kind of developed with more of foreigners, like parang nasa island tayo ng Pilipinas like in Siargao,” kwento ni Dan Ephraim Lisaca.

Nag-bus din lang sila patungong Vietnam. 16 hours ang biyahe mula Siem Reap hanggang Ho Chi Minh City o mas kilala sa tawag na Saigon.

“It’s a learning experience. If you want to learn other culture, immerse yourself into the culture of other ASEAN countries,” ani Goldsburo Bastida.

