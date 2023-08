Watch more News on iWantTFC

HONG KONG - Binuksan ng isang pribadong grupo sa Hong Kong ang isang plataporma hindi lang para mahasa ang leadership at communication skills ng mga OFW kundi magbigay inspirasyon na rin ang kanilang kwento sa iba pang mga kababayan.

Dumayo para magtrabaho sa Hong Kong si Lorna Sianen Pagaduan nang bitbit ang kanyang malungkot na karanasan noong bata pa sya. Kwento niya, lumaki siyang uhaw sa pagmamahal ng kanyang ina.

“Yung inggit yung longing to hug by a mom, parang hindi ko pa naranasan eh. At gusto kong maranasan na anak, kaya mo yan. Anak, nandito lang ako. Hind ko kasi naranasan iyon,” kwento no Lorna.

Si Mercy Permales naman, 14 years ng lady driver pero di pa rin naaalis sa kanya ang pagiging mahiyain.

“I want to try another level...Ang purpose ko kasi, I want to get out from my shell. So kung mag-stay ako sa comfort zone ko, I don’t think I will grow. I don’t think I will learn so I need to explore,” ani Mercy.

Sina Mercy at Lorna ang dalawa sa pitong kasama sa programa ng isang non-profit educational organisation na Pinoy Impact Hong Kong na nagbibigay ng training para sa epektibong public speaking. Layon din nitong makapagbahagi ng inspirasyon ang mga karanasan at tagumpay ng mga OFW sa iba pa nating kababayan.

“Yung Pinoy Impact is a platform ng pagshe-share ng OFWs sa istorya nila kasi pare-pareho yan somewhere connected story,” pahayag ni Pinoy Impact Hong Kong Co-Founder Shiela Cancino.

Kahit sino ay pwedeng sumali sa grupong ito basta available sila at maka-aattend sila sa mga workshop. Natututo sila paano isulat at ibahagi ang kanilang mga karanasan sa harap ng audience. Sinasalang mabuti ng grupo ang kwento ng gustong makasali sa programa para matiyak na kapupulutan ito ng aral at inspirasyon.

“Sa public speaking, mayroon kaming tinatawag na pagiging vulnerable pero mayroon yang boundary. Kasi kapag hindi ka pa healed ng story mo shini-share mo siya, para kumukuha ka ng sympathy and that’s not a good messenger. That is not inspiring others. That is for yourself,” sabi ni Cancino.

Para kay Laila Vergara Tungcab na isa sa mga mentor ng public speaking, malaki ang naitutulong sa kanya ng mga naibabahagi ng mga kapwa niya OFW.

“Yung pa me-mentor ko, it’s very rewarding. Iba. Akala ko, ako lang ang makakapagbigay, pero actually yung stories nila is very inspiring. Actually naka tulong din sa akin na makilala ko ang sarili ko. Masabi ko na I’m very very grateful so it’s time to give back,” ani Tungcab.

Makulay ang kwento ng mga Pinoy sa labas ng bansa at kailangan nila itong mailahad para mas maintindihan ng karamihan ang kanilang mga pinagdadaanan.

