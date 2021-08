MACAO SAR -- Negatibo lahat ang test results ng 716,251 katao sa Macao na sumailalim sa 4-day non-stop COVID-19 mass testing noong August 4 hanggang August 7, 2021. 614,465 ang sumailalim sa libreng Citywide Nucleic Acid Testing Program ng Macao government habang 101,786 ang sumailalim sa COVID-19 testing sa mga pribadong establisyemento.

Sa panayam ng TFC News, masayang ibinahagi ng mga kababayang sina Benedicta “Nedie” Taberdo-Palcon, 53 anyos, Chairperson ng Greens Philippines Migrant Workers Union at Jassy Santos, 46 anyos, Chairperson ng Progressive Labor Union of Domestic Workers sa Macao ang negative results ng kanilang COVID-19 testing.

Ang mga negatibong COVID-19 test result nina Santos at Taberdo-Palcon

“Thankful kay Lord. Wala na ‘yung kaba dahil napagawi din ako malapit sa red zone area bago pumutok ang balita. Doon sa gawi na ‘yun kasi ako namimili ng gulay,” ani Taberdo-Palcon.

“Masaya po...Makikita mo kung paano kumilos ang gobyerno ng Macao at paaano ang cooperation ng bawat mamamayan,” sabi ni Santos.

Si Santos, matapos ang pitong oras ng pagpapaCOVID-19 testing, nakuha na agad ang result samantalang si Taberdo-Palcon, after 2 days naman nakuha ang kanyang resulta at napaka-convenient dahil via online nila nakuha ang mga datos gamit ang kanilang unique health code.

Si Nedie Taberdo-Palcon kasama ang kanyang alagang binatilyo nang nagpaCOVID-19 testing noong August 4, 2021. Dala ni Taberdo-Palcon ang kanyang passport at Blue card for identity requirements

Lahat ng mga Pilipinong manggagawa sa kanilang grupong pinamumunuan, sumali sa programa kahit na nga sakripisyo ang pagpila sa free COVID-19 mass swab testing na ikinasa ng gobyerno ng Macao.

“Lahat naman ay tumalima agad at nagtiyagang pumila kahit karamihan ay inabot ng 3-7 hours sa pagpila. Walangmga nagreklamo sa kanilang naging experience sa pagpila,” ayon pa kay Taberdo-Palcon.

Mga pumila sa free COVID-19 mass testing sa Macao noong August 4, 2021 kabilang na ang mga Pilipino

At kung sakaling magmandato uli ang gobyerno ng ikalawang round ng swab testing, muli silang tatalima.

“Opo...kung sakaling matuloy ang pangalawang mass testing..sure po...Makikipag-cooperate po kami para sa madaliang pagsugpo ng pandemya...Sana po matikman din ng ating bansang Pilipinas ang paraan ng Macao...” ani Santos.

Hinikayat ni Taberdo-Palcon ang mga kababayan sa Macao na patuloy na makiisa sa mga polisiya ng gobyerno patungkol sa pagsugpo sa Coronavrius:

“Sa mga kababayan natin dito sa Macao, sana patuloy tayong makipag-cooperate sa gobyerno para mapadali ang pagsugpo o mapabilis ang paghinto ng paglaganap ng COVID-19 Delta variant dito sa Macao. Napakalaking bagay ang magagawa ng pagkakaisa sa isang lugar na sana ay mangyari din sa atin sa Pilipinas.”