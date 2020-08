Ritwal sa pagpapatuli sa South Africa naantala dahil sa pandemya

Umaasa sana na makakapagpatuli ang 17 anyos na South African na si Sinyolo ngayong taon, isang "rite of passage" sa pagiging "lalaki."

Sa katunayan, inayos na ng kaniyang tiyuhin ang mga kailangan para makabiyahe papunta sa mga kabundukan na tanaw ang South African na lungsod na Port Elizabeth sa Disyembre para sa kaniyang "initiation."

Hango sa wikang Xhosa bilang "Ukwaluko," maituturing na transition sa pagkalalaki ng isang binata ang masikretong "rite of passage."

Mula Hulyo hanggang Disyembre, libo-libong initiates na may edad 15 hanggang 17 ang mananatili sa mga kulob na talahiban kung saan sila pinapatuli at tinuturuang maging responsableng mga kalalakihan.

Pero sa tila unang pagkakataon, naantala ngayong 2020 ang ritwal dahil sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

"If we send them there and find that one boy is positive (for the virus), it means all 20 of them will be infected," ani Afra Msutu, isang Xhosa chief.

"When you go to the mountains and get circumcised, for the first seven days you are very vulnerable," dagdag ni Msutu, na nagsabing sa mga magkakadikit na lugar nananatili ang mga kalalakihan; tanging tradisyunal lang na doktor ang kanilang makakasama.

"We decided it would be too risky and that we might lose more boys than we usually do," dagdag pa ni Msutu, na nagsabi na may dose-dosenang sumasailalim sa initiation na namamatay kapag mali ang pagpapatuli sa kanila taon-taon.

Karamihan sa mga namamatay ay nanggagaling sa mga hindi kalipikadong nagsasagawa ng ritwal, na hindi umano nagbibigay ng pag-iingat sa mga sumasailalim nito. Bagay ito na nagdudulot ng dehydration at impeksyon.

Aminado si Sinyolo, na hindi binanggit ang kumpletong pangalan para maprotektahan ang kaniyang pagkakakilanlan, na nakakaramdam din siya ng pagdududa sa pagsailalim sa ritwal.

"I was a little bit scared because most of the guys who went to the mountain said it was very hard there," ani Sinoyolo sa AFP sa Port Elizabeth township ng Kwazakhele, kung saan siya lumaki.

"I think it's a good idea to put it on pause for now because this virus is strong, it has killed many people."

'Tunay na lalaki'

Sinuspinde ng Congress of Traditional Leaders in South Africa ang mga initiation na isasagawa sana noong Hunyo, isang buwan matapos mag-lockdown ang naturang bansa.

Ang "hindi inaasahang" desisyon ay napalawig hanggang sa katapusan ng 2020 nang maging malinaw na buwan ang aabutin bago matpaos ang pandemya, ayon kay Msutu.

Ang South Africa ang may ika-5 pinakamaraming kaso ng COVID-19, matapos makapagtala ng 568,000 kumpirmadong COVID-19 cases at hindi bababa sa 11,000 na patay.

Ang pagkaantala ng initiation dahil sa outbreak ay magdadala umano ng kahihiyan sa mga kalalakihan, ayon kay Msutu.

"When you are up in the mountain you are not supposed to come back (early) even if you are sick," aniya.

"We did not want to risk the community calling our 2020 boys 'weak' because they did not finish."

Sang-ayon dito si Sinoyolo.

Para sa kaniya, ang pangambang hindi makilala bilang "tunay na lalaki" ay nakakapagpatibay sa paghihintay niya sa pagkakataong magawa na niya ang ritwal. Napawi rin daw nito ang pangamba niya sa sakit na maaaring idulot nito.

"It's our traditional thing," ani Sinoyolo.

"Fathers don't like sitting with you until you are circumcised... they keep you apart," dagdag niya.

"The older guys are also doing things you are not doing and calling you childish, so I want to upgrade my level."

Gagamitin ni Sinoyolo ang panahon para makondisyon ang sarili sa tradisyon.

Nadismaya naman si Msutu sa pagkaantala.

"When I talk to my fathers, the elders, no one has ever experienced anything like this," aniya. "Everyone is shocked."

Pero naging unanimous naman ang naging desisyon na kanselahin na muna ang mga ito.

"As much as it is exciting to go to the mountains," he said, "the vital point is that you must come back alive."

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse