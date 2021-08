CAMBODIA -- Inumpisahan ng ipatupad ang “Developing Global Filipino Teachers Program” sa Cambodia ayon sa anunsiyo ng Embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh. Matatandaang pumirma sa Memorandum of Cooperation para sa nasabing programa ang Commission on Higher Education o CHED at Philippine Embassy sa Phnom Penh sa isang virtual ceremony noong October 23, 2020.

Layon ng proyektong mapahusay pa ang kakayahan ng mga Pilipinong guro para mag-qualify sa teaching positions at magkaroon ng mas malaking suweldo, ayon pa sa nalathala sa CHED website.

“The Philippine Embassy in 2019 alerted CHED on the plight of some 1,152 Filipinos working as teachers in Cambodia. Majority of these teachers are not licensed to teach because they lack the proper credentials,” sabi ni CHED Chairman J. Prospero E. De Vera III mula sa lathala ng CHED website noong October 2020.

Si CHED Chairman J. Prospero E. De Vera III nang pinirmahan ang Memorandum of Cooperation para sa Developing Global Filipino Teachers Program noong October 23, 2020

Ang programang ito ay nailunsad sa pagtutulungan ng Commission on Higher Education o CHED, Philippine Embassy sa Phnom Penh, Cambodia at kabilang ang ilang unibersidad sa Pilipinas: Saint Paul University, Philippine Normal University at Cebu Normal University.

Ongoing na ang Master’s Degree program simula pa ng buwan ng Abril 2021 ayon pa sa Embahada.

Ang mga sumusunod na Continuing Professional Development Training ang ino-offer sa ngayon ng CHED para sa mga Pilipinong guro sa Cambodia: Education Technology at Education Pedagogy.

Maaring magparehistro online ang mga interesadong Pinoy teachers sa Cambodia sa link na ito hanggang sa ika-31 ng Agosto, 2021 at sa Setyembre 2021 na ang umpisa ng training.

Para sa iba pang detalye at impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Tizza Marie M. Navarro, Associate Professor mula sa College of Teacher Education, Cebu Normal University sa mga sumusunod na email address: cteglobaled@cnu.edu.ph or navarrot@cnu.edu.ph.

Sources: Philippine Embassy in Cambodia | Commission on Higher Education | Department of Foreign Affairs