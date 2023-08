KUALA LUMPUR, MALAYSIA - Isinulong ng Pilipinas na mapabilang ang mga national priorities sa ASEAN sa nagdaang 9th Meeting of the High-Level Task Force on the ASEAN Community’s Post-2025 Vision o HLTF-ACV noong July 26-27 sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Mga lumahok sa 9th Meeting of the High-Level Task Force on the ASEAN Community’s Post-2025 Vision

Kabilang sa mga isyung gustong iprayoridad ng Pilipinas ang mga banta sa seguridad at peace and order sa Indo-Pacific region partikular na sa South China Sea.

Ayon pa sa DFA, iminungkahi rin ng PH na ipagpatuloy ng ASEAN ang pagresolba sa mga isyung nakaaapekto sa rehiyon tulad ng migration, biodiversity loss at climate change. Nanawagan din ang PH sa ASEAN na isulong ang economic growth sa rehiyon sa pamamagitan ng mga oportunidad sa creative economy.

Binigyang-diin naman ni Eminent Person of the Philippines to the HLTF-ACV Ambassador Elizabeth P. Buensuceso na siyang namuno sa PH delegation na dapat suportahan at bigyang kapangyarihan ng ASEAN ang mga kababaihan para makilahok sa ASEAN Community-building at decision-making processes.

“These are important issues that ASEAN should continue to prioritize and be reflected in our Vision,” pahayag ni Ambassador Buensuceso.

Ang ASEAN Community Vision 2045 ay ieendorso sa ASEAN Coordinating Council sa Setyembre.