Pinoy migrant worker sa Taiwan, nagpapatulong makauwi ng Pilipinas

TAIWAN -- Oktubre 2020 nang dumating sa Taiwan ang asawang migrant fisherman ni alyas ni “Eva,” isang Pinay factory worker sa nasabing bansa. Kuwento ni “Eva” sa TFC News na pagkatapos ng 14 days mandatory quarantine at isang linggo pa sa pantalan, naglayag na ang barko ng kanyang asawa. Mula noon, nawalan na sila ng komunikasyon.

“November 13, 2020, 'yun yung last naming pag-uusap. Umabot na po ng 7 months to 8 months nang hindi ko na siya nakakausap,” ani ‘Eva’

Hindi na rin nalaman ng kanyang mister na nagka-COVID-19 si “Eva” noong Hunyo.

“...positive na nga ako, hindi pa alam ng asawa ko ang nangyari sa akin dito, ‘yung tipong hindi ko na alam kung sino ang kokontakin kasi pamilya ko hindi ko pwedeng kausapin muna,” dagdag ni ‘Eva.’

Si alyas "Eva" na isang Pinay factory worker sa Taiwan

Nakipag-ugnayan ang TFC News sa Serve the People Association in Taiwan, na isang NGO na tumutulong sa migrant workers. Na-locate ang barko sa isang distant fishing at sa tulong ng Bureau of Fisheries, nakausap ni “Eva” ang mister niya gamit ang satellite phone.

“...maraming, maraming salamat po sa inyong dalawa kasi, kayo po talaga ang nakatulong na makausap ko po siya. Kahit 10 minutes po ‘yun, andami na naming pinag-usapan. Dahil doon, napanatag na din po ang loob ko,” ani ‘Eva.’

Pero nag-aalala pa rin si “Eva,” dahil sa mga kaso ng pagmamaltrato umano sa mga tripulante ng barko sa Taiwan. Gaya nang nangyari sa mangingisdang si alyas “Jack” na nagsampa ng reklamo matapos umanong pagmalupitan ng kapitan.

Pinawi naman ng MECO POLO Kaoshiung ang pangamba ni “Eva.”

“...protektado din naman sila ng mga batas dito sa Taiwan lalo pa nga kung ang kumpanya na namamahala dito sa mga fishing vessel na ito ay dito nakabase sa Taiwan....patuloy pa rin naman nating mino-monitor at tinutulungan sila sa pamamagitan ng ugnayan natin not only with the authorities kundi, pati na rin sa kanilang licensed manning agencies sa Pilipinas,” pahayag ni MECO POLO Kaoshiung Director Labatt Resty Dela Fuente.

Port of Keelung sa Taiwan kung saan dumadaong ang malalaking sasakyang pandagat at big fishing vessels kung saan nagtatrabaho ang ilang mangingisdang Pinoy

Dalangin ni “Eva” na magkasama-sama na sila ng kanyang pamilya sa Pilipinas at hangad niyang makauwi na silang mag-asawa:

“...sana po tulungan nyo po ako na gusto ko na lang po pauwiin ang asawa ko. Para doon na lang po kami sa Pinas, para at least ako po may konting ipon po ako para po sa pagsisimula namin doon.”

