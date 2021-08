Pinoy students sa NZ, tuloy ang pagpupursige sa gitna ng pandemya

NEW ZEALAND -- Patuloy ang pagpupursige sa pag-aaral sa kolehiyo ng mga Pinoy student sa New Zealand na sina Ely, Ram, Matthew at Doll. Sina Matthew at Ram kasama ng kani-kanilang pamilya ay pawang mga NZ citizen habang si Ely at kanyang pamilya, by the end of 2021 makukuha ang dual Citizenship para maging Filipino Kiwis. Samantalang ang pamilya ni Doll ay pawang mga permanent resident at naghihintay ng approval para sa kanilang application for NZ citizenship. Anila, kahit nasa ibang bansa, hinding-hindi mawawala ang Filipino values na natutunan nila.

Kumukuha ng degree ng Creative Media Production sa Massey University ang mga estudyanteng Pinoy na sina Ely, Ram at Matthew. Bata pa lang silang lahat nang nangibang bansa ang kanilang mga magulang.

“I started living here in 2012, I was 12 years old when I moved to NZ straight from the Philippines. I didn’t see my parents for 3 years,” kuwento ni Ely Bastian.

“My dad arrived here 2008, we didn’t follow him until 2011 so I was about 9 years old,” sabi ni Ram Sanoria.

“It was my uncle who first moved here in 1992, then my mother visited him and she really liked it. When I was nearly two years old, we moved here,” ani Matthew Canlas.

(Left) Si Ely Bastian at (Right) si Ram Sanoria, kapwa College students ng kursong Creative Media Production sa New Zealand

Namulat man ang tatlo sa kulturang Kiwi mula pagkabata, nakatatak pa rin sa kanila ang kultura at kaugaliang Pilipinong natututunan nila sa loob ng kanilang mga tahanan.

“Lumaki ako dito parang ibang-iba siya. Siga kasi ako noong bata and may pagka sutil. So nung lumaki ako dito, nakita ko ‘yung pinaghirapan ng parents ko. In exchange, the least that I can do for them is to be a good boy, stay out of trouble and study good,” ani Ely Bastian.

“I think the values, being raised as a Filipino has come into the way that I work. To study a lot and try as hard as I can, I’m still trying to please them at times, I feel that’s something that never goes away,” pagbabahagi ni Matthew Canlas.

(Left) Si Matthew Canlas at (Right) si Doll Marquiller. Creative Media Production ang kurso ni Matthew habang Nursing ang kinukuha ni Doll

Kumukuha naman ng kursong Nursing sa kaparehong unibersidad si Doll Marquiller. Walong taon na ang nakaraan mula nang lumipat sa New Zealand ang kanyang pamilya mula sa Pilipinas.

“I learned at a really young age to work. In the Philippines as well know, we have people who do things for us. And I moved here and I had to do chores, it’s normal now but it was a culture shock. I’ve seen my mom work really hard in the Philippines and did not realize how hard she worked until I worked myself, and I’ve never felt so humbled,” sabini Doll Marquiller.

Ang mga tulad nina Ely, Ram, Matthew at Doll ang mga kasalukuyang mukha ng Pinoy students sa New Zealand na hindi nakalilimot at patuloy na nagpapahalaga sa kaugalian at kulturang Pinoy.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.